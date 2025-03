Uitdagingen accountancy zetten de sector onder druk, maar creëren ook kansen 

Dit blijkt uit het Wwft-benchmarkrapport 2025, dat ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen in januari uitvoerden onder 71 accountancy-professionals, om de huidige stand van zaken in de sector te analyseren én vooruit te kijken. Waar kun je als kantoor niet op besparen? Welke veranderingen zijn onvermijdelijk? Wat wordt de rol van de accountant in een tijd waarin AI razendsnel oprukt?

Dit zijn de voornaamste conclusies:

Arbeidsmarktkrapte: het grootste knelpunt in de sector momenteel is personeelstekort bij vrijwel alle kantoren. Strengere regelgeving zet kantoren onder druk, omdat ze vaak de mankracht niet hebben om de extra uren die controles vereisen op te vangen. Met name kleinere kantoren worstelen hiermee.

AI vs. Accountancy : Kunstmatige intelligentie biedt enorme mogelijkheden om regeldruk en 'regelmoeheid' te verlichten. Integratie van AI in de dagelijkse praktijk bespaart tijd, verhoogt efficiëntie en vermindert de afhankelijkheid van experts. Toch zal de rol van AI vooral ondersteunend blijven: volgens het rapport zal AI de behoefte aan menselijk contact en de noodzaak voor een kritische blik niet vervangen. Vertrouwen én vakexpertise blijven – ook in de toekomst – onmisbaar. Ook klinkt er bezorgdheid over AI: 36% van de respondenten heeft twijfels over de betrouwbaarheid en veiligheid van AI. Bevooroordeeldheid, gebrek aan klantkennis en het belang van persoonlijk contact worden als aandachtspunten genoemd.

Transactiemonitoring: Risicobeheer zal steeds meer de boventoon gaan voeren in de toekomst, geloven accountants. De meerderheid – 53% van de ondervraagden – zegt hier actief mee bezig te zijn. Maar een aanzienlijk deel – 47% – schuift dit ook nog voor zich uit. Vooral op het gebied van SIRA-implementatie en risicobeoordeling valt nog winst te behalen.

Cliëntacceptatie: De eisen van waakhond AFM op het gebied van transparantie en risicomanagement zijn structureel scherper en daarmee tijdrovender geworden de afgelopen jaren. De meeste kantoren hanteren cliëntacceptatieprocedures en geven klanten risicoprofielen – 'hoog' of 'laag' risicoprofiel – op basis waarvan de cliënt dan al dan niet normaal of intensief gemonitord wordt. Maar de implementatie van dergelijke processen zet met name kleinere kantoren onder druk. Ondanks de regelmoeheid, erkennen alle kantoren – groot én klein – de noodzaak om beleid en processen hierop aan te passen en zien ze in dat het aan hen is om intern beleid en procedures zo efficiënt mogelijk in te richten.

Samengevat laat het Benchmarkrapport zien dat de sector volop in transitie is. Accountantskantoren die inzetten op digitalisering, innovatie en flexibiliteit, hebben de beste kaarten om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Dit rapport biedt niet alleen waardevolle inzichten in de huidige trends en knelpunten, maar helpt kantoren ook strategische keuzes te maken voor een toekomstbestendige praktijk. We hopen dat dit rapport de nodige handvatten en inspiratie biedt om met visie en vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Benieuwd naar alle inzichten? Hier download je het volledige Wwft-benchmarkrapport 2025.