Helft SRA-leden (zeer) positief over Omnibuspakket

Het ledenonderzoek is uitgezet onder Wta-kantoren in de periode van 7 tot 13 maart en heeft tot een grote respons geleid (n=211). Gemiddeld houdt twee derde geen CSRD-plichtige klanten over als de Omnibusmaatregelen doorgevoerd worden en een derde tussen de 1 en de 5. Deze laatste categorie had rekening gehouden met tot wel 175 CSRD-plichtige klanten vanaf boekjaar 2025. Een kwart van de SRA-leden meldt grote financiële gevolgen als de Omnibus doorgaat.

De klanten van kantoren, de mkb-ondernemers, hebben vooral positief gereageerd op de voorgestelde maatregelen vanwege de lastenverlichting. Een samenvatting:

Van de respondenten (leden) is 52% (zeer) positief over de aangekondigde voorstellen, 15% is (zeer) negatief en 32% neutraal (gelijke mate positief als negatief). De respondenten die positief zijn over de verwachte Omnibuswet geven als argument de administratieve lastenverlichting. Het tegengeluid komt van kantoren die veel hebben geïnvesteerd: zij vrezen dat als de Omnibuswet wordt aangenomen, ook de onderliggende doelen van de radar verdwijnen en hebben zorgen over het gemotiveerd houden van nieuwe medewerkers op het gebied van ESG-advies en -assurance.

De klanten van de kantoren zijn positiever over de Omnibuswet: 66% is (zeer) positief en 17% neutraal. Veel ondernemers zijn blij met de verlichting op de rapportageplicht maar teleurgesteld dat onnodige investeringen zijn gedaan.

Een op de vier voormalige CSRD-plichtige klanten (26%) gaat verder met het thema duurzaamheid als de Omnibuswet doorgaat en 36% stopt ermee.

18 kantoren hebben hun e-mailadres achtergelaten omdat zij willen samenwerken ten behoeve van toekomstige CSRD-plichtige klanten. Zeker nu er naar verwachting in de meeste gevallen maar een handvol klanten overblijft, met bovendien een uitstel van 2 jaar.

Voor 48% van de leden is duurzaamheid een strategisch beleidsthema en 59% vindt het belangrijk dat duurzaamheid een strategisch beleidsthema blijft voor SRA. Daar staat tegenover dat voor 26% duurzaamheid geen strategisch beleidsthema is, echter: maar 13% vindt dat SRA moet stoppen met duurzaamheid als strategisch beleidsthema.

26% geeft aan dat het kantoor in (zeer) grote mate financieel geraakt wordt door de Omnibuswet als gevolg van investeringen die zijn gedaan in personeel, software, opleidingen, imago. Voor 50% valt dat mee (kleine mate tot zeer kleine mate).

