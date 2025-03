Nagevorderde erfbelastingschuld in box 3

Vanaf welk moment kan een navorderingsaanslag erfbelasting bij een erfgenaam voor de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 als een schuld in aanmerking worden genomen? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst.

Aanleiding

De belastingplichtigen zijn erfgenamen. De erflater had (een deel van zijn) vermogen in het buitenland aangehouden. Na het overlijden van erflater heeft de Belastingdienst informatie ontvangen over dit vermogen. Omdat dit gevolgen heeft voor de omvang van de nalatenschap is aan iedere erfgenaam een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd.

NB: waar in het standpunt wordt gesproken over een navorderingsaanslag erfbelasting wordt ook gedoeld op een navorderingsaanslag in het recht van successie bij een overlijden vóór 2010.

Antwoord

Een (nog) niet geformaliseerde erfbelastingschuld kan als schuld in box 3 in aanmerking worden genomen indien en voor zover deze kan en waarschijnlijk zal worden nagevorderd. De navorderingsaanslag erfbelasting wordt bij de erfgenaam in de aanslag inkomstenbelasting in box 3 als schuld in aanmerking genomen vanaf de eerste peildatum na overlijden van de erflater. Indien navordering of ambtshalve vermindering in de inkomstenbelasting bij de erfgenamen niet voor alle jaren mogelijk is, wordt de schuld in aanmerking genomen vanaf de peildatum van het oudste jaar waarover navordering of ambtshalve vermindering mogelijk is.

De schuld wordt in aanmerking genomen voor zover deze betrekking heeft op de voorafgaande jaren. De nominale belastingrente (tot 1 januari 2013: heffingsrente) en invorderingsrente worden in aanmerking genomen voor zover deze zijn opgekomen in de jaren voorafgaand aan de peildatum.

