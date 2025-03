Meeste elektrische rijders kiezen weer voor fossiel als de fiscale voordelen verdwijnen

Wie een elektrische auto rijdt, doet dat in veel gevallen niet uit milieu-overwegingen. De meerderheid stapt weer over op fossiele brandstof als de fiscale voordelen verdwijnen.

Een derde van de elektrische rijders overweegt volgend jaar al over te stappen op een brandstofauto, omdat dan de belastingvoordelen worden afgebouwd. In 2030, als de fiscale voordelen helemaal wegvallen, zegt bijna 60% niet langer elektrisch te willen rijden. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van onderzoek met de Vereniging Elektrische Rijders en de Rijksuniversiteit Groningen onder 3.500 elektrische rijders.

Zware accu

Eind dit jaar vervalt voor bezitters van een elektische auto de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting en wordt de korting in de bijtelling beëindigd. Een elektrische auto wordt dan duurder dan een vergelijkbare brandstofauto, omdat de ingebouwde accu’s het voertuig een stuk zwaarder maken dan een benzineauto. Door de verdere afbouw van de korting op de bijtelling wordt het ook voor de zakelijke rijder duurder om elektrisch te rijden.

Geloof neemt af

De overheid wil dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos zijn, waardoor in 2050 een volledig emissieloos wagenpark mogelijk is. Maar elektrische rijders verliezen door het vervallen van de fiscale voordelen het geloof dat de overheid elektrisch rijden daadwerkelijk wil stimuleren. “Nog maar 29% van de elektrische rijders denkt dat het kabinet echt wil dat Nederlanders elektrisch gaan rijden. Dit is een flinke afname ten opzichte van vorig jaar, toen de helft van de rijders hier nog van overtuigd was”, aldus de onderzoekers. “Afhakende elektrische rijders zijn ook een indicatie dat benzinerijders in de toekomst minder snel zullen overstappen op een elektrische auto.” Dat is volgens de RVO zorgwekkend, aangezien een groot deel van de beoogde milieuwinst in de vervoerssector moet komen van meer elektrisch rijden.

Leven zonder auto

Naast elektrisch of fossiel rijden is er nog een derde optie: steeds meer mensen kiezen vrijwillig voor een leven zonder heilige koe. Zo’n 650.000 huishoudens hebben geen auto omdat ze zich die financieel niet kunnen veroorloven, concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) uit onderzoek voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar zij vormen slechts een derde van het totaal aan huishoudens zonder auto. Bij de meesten spelen de financiën geen of een ondergeschikte rol.

Ruim een kwart van de huishoudens heeft geen auto; behalve de ‘vrijwilligers’ zijn daar ook mensen bij die geen auto hebben door een beperking, ouderdom, medicijngebruik of ruimtegebrek.