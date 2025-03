Forse stijging van aantal gegrond verklaarde klachten bij Accountantskamer

Van de 81 zaken die in 2024 op zitting werden behandeld, werd 69% gegrond verklaard – een forse stijging ten opzichte van de 46% in 2023. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde jaarverslag.

Hoewel het totaal aantal klachten daalde ten opzichte van 2023 – van ongeveer 135 naar 105 – spreekt Schreuder van een “goede werkvoorraad” voor het inmiddels afgeslankte team van de Accountantskamer. Het uitblijven van klachten van AFM en OM noemt ze ‘opvallend’. “Of dat samenhangt met eerder ingediende klachten tegen accountants van die organisaties, is de vraag”, aldus Schreuder.

Veel klachten over belangenbehartiging

Opvallend is het hoge aantal klachten tegen accountants die optraden als belangenbehartiger in geschillen, juridische procedures of transacties. Volgens Schreuder worden deze klachten relatief vaak gegrond verklaard, vooral vanwege een gebrekkige rolopvatting en het worstelen met complexe en versnipperde regelgeving. Ze waarschuwt dat in met name het mkb de relatie met cliënten soms “te klef” is, waardoor het algemeen belang uit het oog wordt verloren.

Problemen met standaarden

Accountants blijken regelmatig moeite te hebben met het kiezen van de juiste standaard of handreiking voor specifieke opdrachten. Standaard 5500N is volgens Schreuder voor velen onbekend, terwijl Standaard 4400 vaak verkeerd wordt toegepast. De NBA-handreikingen 1111 en 1127 worden momenteel herzien. De Accountantskamer geeft aan “dit een goede zaak te vinden om daarbij ook de knelpunten in de praktijk te betrekken zoals die in het tuchtrecht naar voren komen en een heldere combinatie van standaarden en/of handreikingen te ontwikkelen die accountants beter ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes”.

PE-klachten blijven binnenstromen

De NBA diende 36 klachten in, waaronder dertig tegen accountants die hun PE-portfolio over 2023 niet indienden. Opvallend, aldus Schreuder, omdat in 2024 al in 46 zaken over 2022 was vastgesteld dat aan de PE-verplichting niet was voldaan. In veel gevallen werd toen nog volstaan met een waarschuwing, maar de nieuwe klachten tonen aan dat niet alle accountants hiervan hebben geleerd. Uitspraken in deze zaken worden in april of mei verwacht.

Forse stijging gegronde klachten

Van de 81 zaken die in 2024 op zitting werden behandeld, werd 69% gegrond verklaard – een forse stijging ten opzichte van de 46% in 2023. In 20 zaken bleef het bij een waarschuwing, maar in 16 gevallen volgde een tijdelijke of definitieve doorhaling.

In 23 zaken werd hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De doorlooptijd is lang: soms twee tot drie jaar. Volgens Schreuder wordt hoger beroep regelmatig ingezet om maatregelen te vertragen – een ontwikkeling die zij kwalijk noemt. Pogingen van klagers om compensatie te krijgen voor de lange duur werden door het CBb afgewezen.

AI en procesverbetering

De Accountantskamer ontwikkelde in 2024 een AI-tool om uitspraken beter vindbaar te maken en te analyseren. Daarnaast werden stappen gezet om het proces van zaakbehandeling te verbeteren, zoals het opstellen van toetsingskaders en een leidraad voor het bepalen van tuchtmaatregelen. In 2025 wordt dit traject voortgezet.

Het volledige jaarverslag is te lezen op Accountantskamer.nl.