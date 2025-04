Update VAIA van Visionplanner: drie nieuwe functies

Visionplanner introduceerde de AI-assistent VAIA in februari 2024. VAIA ondersteunde gebruikers al langere tijd met financiële analyses, advies over de rechtsvorm en antwoorden op open financiële vragen.

Wat is er de afgelopen tijd gerealiseerd?

Automatisch dossiers aanmaken

VAIA maakt nu automatisch dossiers aan rond de datum waarop vorig jaar de jaarrekening werd opgesteld. Hierbij hanteert de AI-assistent dezelfde instellingen als het voorgaande jaar, zodat het jaarrekeningproces soepel en correct verloopt. Handmatig dossiers aanmaken is met deze automatisering verleden tijd.

Grootboekkoppeling zonder handwerk

De nieuwe VAIA Mapper koppelt automatisch grootboekrekeningen. De VAIA Mapper voegt RGS-codering toe aan grootboekrekeningen, zodat ze automatisch worden gemapped in de rapportagestructuur van Visionplanner. Dat bespaart niet alleen tijd, maar maakt het ook makkelijker om over te stappen naar Visionplanner en nieuwe administraties toe te voegen. Nieuwe functies in het koppelscherm zorgen ervoor dat het werk van VAIA eenvoudig kan worden gecontroleerd en aangepast.

Altijd een volledige klantenkaart

Tot slot kan VAIA de klantenkaart in Visionplanner nu automatisch aanvullen. De AI-assistent signaleert ontbrekende gegevens en doet een voorstel om deze aan te vullen. Zo blijft de klantenkaart actueel en volledig, zonder dat jij daar nog naar hoeft om te kijken. Wel zo handig voor efficiënte en kloppende processen in Visionplanner.

Efficiënter werken voor accountants en adviseurs

Al deze nieuwe functionaliteiten in VAIA hebben als doel om accountants en adviseurs handmatig administratief werk uit handen te nemen. Productowner Doede de Jong: “Met de uitbreiding van VAIA zetten we een belangrijke stap in het verder automatiseren van de dagelijkse praktijk van accountants en adviseurs. Onze gebruikers besparen kostbare tijd, lopen minder risico om fouten te maken en kunnen zich beter focussen op waardevol advies voor hun klanten.”

Een blik op de toekomst

De ontwikkelingen rond VAIA staan niet stil. In de nabije toekomst wordt de AI-assistent verder uitgebreid met verbeterde financiële analyses en nieuwe functionaliteiten zoals risicoanalyse en bedrijfsbeschrijvingen.

Meer weten? Visionplanner organiseert een webinar waarin je de nieuwe functionaliteit in VAIA in actie ziet. Meld je aan voor het webinar op donderdag 1 mei, van 10.00 tot 10.45 uur.