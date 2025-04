TenneT claimt bijna helft piekvraag naar stroom te kunnen opvangen

Bedrijven klagen steen en been, want het elektriciteitsnet zit vol. Netcongestie zit het openen van nieuwe locaties in de weg: partijen die een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen, komen op een wachtlijst. Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is een initiatief waarin netbeheerders, toezichthouder, het ministerie en marktpartijen nieuwe contractvormen ontwikkelen die de ruimte op het net buiten de spits beschikbaar moet maken voor geïnteresseerden. Dat gaat onder meer met flexibele contractvormen.

TDTR

Volgens TenneT zijn tijdsduurgebonden transportrechten (TDTR) een oplossing. Die geven partijen die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT recht op transport gedurende een vastgesteld aantal uren per jaar, minimaal 85% van de tijd. “Dat kan zowel om afname en invoeding van elektriciteit gaan. Tijdens de overige 15% van de tijd kan TenneT, bijvoorbeeld bij verwachte piekmomenten, een (gedeeltelijke) beperking in de afname of invoeding van elektriciteit opleggen”, aldus de netbeheerder. Die beperking wordt minimaal een dag van tevoren aangekondigd. “TDTR is met name interessant voor bedrijven die flexibel met hun energiegebruik kunnen omgaan, zoals batterijsystemen, de procesindustrie en bedrijven met eigen noodvoorzieningen. Onze verwachting is dat flexibele netgebruikers door een combinatie van een TDTR en het slim inspelen op tijdsafhankelijke tarieven tot maximaal 65% kunnen besparen op de nettarieven.”

Met deze werkwijze is buiten de stroomspits op het elektriciteitsnet 9,1 gigawatt aan vermogen beschikbaar is. “Dat is echt gigantisch veel”, aldus Maarten Abbenhuis, COO van TenneT. “Dankzij het nieuwe tijdsduurgebonden contract kunnen wij zo in een keer ruim 40% van de huidige nationale piekvraag naar elektriciteit beschikbaar stellen aan geïnteresseerde partijen op de wachtlijst. De komende weken nemen wij contact op met alle partijen die interesse hebben getoond in het nieuwe product.”

Aanvragen veel hoger dan piekvraag

En die zijn er in overvloed: in totaal hebben partijen voor ruim 70 gigawatt aanvragen voor een TDTR-contract ingediend. Het merendeel van de partijen zijn grootschalige batterijparken, waarbij sommige partijen meerdere, soms tientallen, aanvragen hebben gedaan. “De hoeveelheid aangevraagd TDTR-vermogen is aanzienlijk hoger dan de huidige piekvraag naar elektriciteit in Nederland. Deze piekvraag bedraagt ongeveer 19 gigawatt en stijgt naar verwachting tot ongeveer 27 gigawatt in 2030. Het aansluiten van 70 gigawatt aan flexibel vermogen is dan ook veel meer dan naar onze verwachting economisch levensvatbaar is in het elektriciteitsnet.” TenneT schat dit voor grootschalige batterijen voor 2030 in op ongeveer 5 gigawatt.

Het afgelopen jaar is al kleinschalig samen met een aantal klanten gewerkt aan de productontwikkeling van TDTR. Van de beschikbare 9 gigawatt is inmiddels 2,3 gigawatt toegekend. De rest van de capaciteit verdeelt TenneT op basis van het ‘first come, first served’-principe.