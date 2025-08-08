‘Zakelijke leaserijder oplossing voor overbelast stroomnet’

Ondanks miljardeninvesteringen kunnen netbeheerders de groeiende stroomvraag niet bijhouden. Athlon Car Lease denkt dat de zakelijke leaserijder een belangrijke factor kan zijn om het elektriciteitsnet begaanbaar te houden: “Elektrische auto’s die vaak energie moeten laden, hoeven niet het probleem te zijn. Ze kunnen juist het stroomnet ontlasten door op piekmomenten energie terug te leveren aan huis of wijk, of door op slimmere momenten te laden.”

Na je werk laden niet efficiënt

Athlon geeft een voorbeeld: veel leaserijders hangen hun auto bij thuiskomst na het werk meteen aan de laadpaal. En volgens de leasemaatschappij is iedereen altijd netjes om 18.00 uur thuis, precies tijdens de avondpiek. “Tegelijkertijd blijkt dat een gemiddelde elektrische leaseauto dagelijks vaak minder dan 50 kilometer rijdt, terwijl de actieradius meestal boven de 300 kilometer ligt. Volledig laden is dus niet altijd nodig. De auto is nu vaak al rond 23.00 uur volledig opgeladen, terwijl deze pas de volgende ochtend rond 7:00 uur weer nodig is. Dit is niet efficiënt, want er is meer dan genoeg tijd om de auto ’s nachts buiten de piek te laden.”

Belasting tot 70% lager

Slim laden is volgens Athlon dus de laadsessie starten als de piek voorbij is. Athlon past deze techniek al toe in het eigen wagenpark, waar slim laden standaard is bij ruim 30.000 elektrische voertuigen. “Het resultaat? De netbelasting tijdens piekuren kan met bijna 70% dalen.” Met slim laden profiteren werkgevers bovendien van lagere laadkosten en meer inzicht in energieverbruik en CO2-uitstoot, aldus Athlon.

Bron: ANP