Slim laden met korting: proef laat forse besparing en minder netdruk zien

Een financiële prikkel maakt verschil: elektrische rijders die korting kregen wanneer zij hun auto buiten de stroomspits laadden, pasten hun laadgedrag daadwerkelijk aan. Dat blijkt uit een proef met onder meer de ANWB en de gemeente Amsterdam. Deelnemers konden gemiddeld ruim 100 euro per jaar besparen, terwijl de druk op het elektriciteitsnet tijdens piekuren met 70 procent afnam.

‘Besparing van 100 euro per jaar’

De korting die tijdens de proef werd toegepast was gemiddeld 82 cent, zo’n 7,5% op een laadbeurt. Normaal gesproken wordt bij een publieke laadpaal een vast bedrag per kilowattuur betaald, terwijl de prijs die de uitbater van de paal zelf afrekent op de groothandelsmarkt voor stroom door de dag heen juist flink schommelt. Projectleider Bart Swens van laadexploitant Equans, die ook meewerkte aan de proef, vertelt aan de Volkskrant dat ‘iemand die veel laadt op jaarbasis al snel ruim 100 euro per jaar kan besparen.’

70% lagere energievraag

Uit de proef van afgelopen maanden – waar ook de gemeente Amsterdam en softwarebedrijf Deftpower bij betrokken waren – blijkt verder dat ‘slim laden leidt tot een gemiddeld 70% lagere energievraag door e-auto’s tijdens de stroomspits’. In de winter dreigt overbelasting van het elektriciteitsnet doordat huishoudens ’s avonds veel stroom gebruiken. Dit probleem zou dus in potentie – zo laat de proef zien – mogelijk kleiner kunnen zijn als automobilisten later op de avond hun auto opladen.

Positieve reacties

Maarten van Biezen, bestuurslid van Vereniging Elektrische Rijders, is enthousiast over de proef: “Dit creëert een soort flexibel stroomcontract voor de publieke laadpaal.” Sven Schutte van de ANWB – en verantwoordelijk voor dit project – ziet een grote toekomst voor deze vorm van laden waarmee de netcongestie in de woonwijken kan worden verminderd. Netbeheerder Liander, die verantwoordelijk is voor het stroomnet waar de proef werd gehouden, is voorzichtiger en laat weten ‘dat het te vroeg is om conclusies trekken’. Wel zegt het bedrijf ‘positief te staan tegenover elke poging om laden buiten de spits te stimuleren’.

Proef uitgebreid tot eind november

Mede door de positieve resultaten wordt de proef uitgebreid tot eind november. ‘Hierdoor kan ruim de helft van alle e-auto’s straks meedoen. Nu was dat ongeveer een derde’, zegt Swens van Equans. Ook krijgen deelnemers de optie om slim laden standaard in te schakelen. Nu moet dit bij elke sessie worden geactiveerd.

Bron: Volkskrant