EY krijgt miljoenenboete voor fouten bij controle failliete reisgigant Thomas Cook

EY is door de Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) beboet vanwege “ernstige schendingen van auditstandaarden” bij de controle van de jaarrekeningen van reisconcern Thomas Cook in 2017 en 2018. Het bedrijf gaf in 2019 de geest onder een zware schuldenlast van 1,7 miljard pond, wat leidde tot een van de grootste faillissementen in de Britse reissector.

Zowel EY als de betrokken partner Richard Wilson hebben erkend dat zij tekortschoten bij het beoordelen van de financiële gezondheid van Thomas Cook in de jaren voorafgaand aan het faillissement. Volgens de FRC ontbrak het aan voldoende professionele scepsis en werden belangrijke financiële risico’s onvoldoende kritisch bevraagd.

Grote impact

De ondergang van Thomas Cook – destijds de oudste reisorganisatie ter wereld – zette 9.000 banen in het Verenigd Koninkrijk op het spel en leidde tot een enorme repatriëringsoperatie om 150.000 gestrande Britse reizigersterug naar huis te brengen. De Chinese investeerder Fosun nam na het faillissement het merk over, maar verkocht het vorig jaar weer aan het Poolse reisplatform eSky Group.

Ernstige tekortkomingen

De FRC stelt dat de fouten van EY vooral ernstig waren bij het inschatten van de continuïteit van Thomas Cook: of het bedrijf financieel in staat was om in de nabije toekomst te blijven opereren. EY en Wilson zouden het management van Thomas Cook niet voldoende hebben uitgedaagd op hun optimistische inschattingen.

Ook de controle op de goodwill-post – destijds goed voor ongeveer veertig procent van de totale activa en gewaardeerd op £2,6 miljard – liet volgens de toezichthouder te wensen over. Die goodwill, die onder meer de merkwaarde en klantentrouw weerspiegelt, werd onvoldoende kritisch onderzocht, terwijl de prestaties van Thomas Cook al duidelijk aan het verslechteren waren.

Daarnaast wees de FRC op een risico op belangenverstrengeling. Een EY-partner die betrokken was bij het herstructureringstraject had nauwe banden met de financieel directeur van Thomas Cook. Dit vormde volgens de FRC een zogenoemde familiarity threat”die de onafhankelijkheid van de audit in gevaar bracht.

Boete verlaagd vanwege medewerking

De oorspronkelijke boete voor EY bedroeg £6,5 miljoen, maar werd verlaagd naar £4,9 miljoen vanwege het feit dat het kantoor zijn fouten toegaf en meewerkte aan het onderzoek. Partner Richard Wilson kreeg een boete van £105.000, eveneens verlaagd van een hoger oorspronkelijk bedrag. EY heeft daarnaast ook de kosten van het onderzoek betaald.

Reactie EY

In een verklaring laat EY weten de bevindingen te accepteren:

“Het leveren van hoogwaardige audits blijft onze prioriteit. We betreuren het dat onze controles in 2017 en 2018 niet voldeden aan de door onszelf gestelde standaarden.”

EY zegt zijn procedures, trainingen en auditmethodologie inmiddels te hebben versterkt en blijft investeren in technologie en procesverbeteringen. Het accountantskantoor benadrukt bovendien het belang van het blijven ontwikkelen van een cultuur waarin professionele scepsis centraal staat.

Bron: The Guardian