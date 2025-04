Laagste aantal faillissementen in anderhalf jaar

In maart zijn 20 procent minder bedrijven failliet verklaard dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS. Het aantal bedrijven dat op de fles ging is het laagste aantal in ruim anderhalf jaar.

Het CBS past zijn rapportage over faillissementen aan. Met ingang van maart 2025 ligt de focus op de ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder en op de faillissementsgraad. Dat is het aantal uitgesproken faillissementen per 100 duizend bedrijven. De faillissementsgraad geeft een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen in Nederland. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

Faillissementsgraad ook lager

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven, kwam in maart uit op 7,4. Een jaar eerder werden er per 100 duizend bedrijven 9,5 failliet verklaard. Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven tot 2024 weer op. Sindsdien stabiliseerde de faillissementsgraad op een relatief laag niveau.

Horeca

Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd werden in maart relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Op de 100 duizend horecabedrijven gingen er bijna 40 failliet. Een jaar eerder waren er dat ruim 28. De horeca noteerde ook de grootste stijging van de faillissementsgraad. In de meeste andere bedrijfstakken was de faillissementsgraad lager dan een jaar eerder.

