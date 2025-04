Onderzoek naar miljoenen belastingfraude

De FIOD heeft op dinsdag 8 april een aanhouding en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 50-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich op donderdag 10 april gemeld bij de FIOD.

De mannen worden verdacht van feitelijk leiding geven aan de door vier ondernemingen gepleegde belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.

Geen aangifte doen

Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De vier ondernemingen van de 50-jarige Amsterdammer worden verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting. Ook de Almeerder is betrokken bij de bedrijven. Na een beoordeling van een teruggaaf omzetbelasting kwam in de systemen van de Belastingdienst naar voren dat drie ondernemingen in de jaren 2021 en 2022 geen aangiften omzetbelasting indienden. Het vierde bedrijf had in dezelfde periode slechts één btw-aangifte ingediend. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de ondernemingen in die jaren vermoedelijk meer dan 24 miljoen aan omzet hadden gerealiseerd. Volgens de fiscus moesten de verdachten meer dan 4,2 miljoen euro aan btw opgegeven en afdragen bij de aangiften.

Administratieverplichting

Het strafrechtelijk onderzoek ziet ook op het opzettelijk niet voldoen aan de administratie- en informatieverplichtingen. De 50-jarige man beloofde meerdere keren administratie aan de Belastingdienst te zullen verstrekken, maar die beloften werden niet ingelost. Het onderzoeksteam vermoedt dat de hij opzettelijk niet meewerkte aan de controles en onderzoeken van de Belastingdienst.