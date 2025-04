Handelstekort alleen in producten? Nee hoor, ook in accountancy

Volgens Donald Trump pleegt de hele wereld diefstal van Amerika. Iedereen exporteert zijn producten naar de VS, maar koopt omgekeerd nauwelijks Amerikaanse waar. Die claim houdt echter vooral stand als gekeken wordt naar de goederenstromen. Wie de diensten erbij betrekt, ziet iets anders. Waar de VS in 2024 een tekort op de handelsbalans voor goederen hadden van ongeveer 1.060 miljard dollar, exporteerde Amerika voor 1.026 miljard aan diensten. Trumps economie is daarmee de grootste exporteur van diensten ter wereld, met een handelsoverschot van een kleine 280 miljard dollar.

Niet voor accountancy

Voetstoots wordt aangenomen dat dit ook voor accounting-diensten geldt. Maar niets is minder waar. Volgens oudere cijfers (recente cijfers zijn moeilijk te vinden) exporteerde de VS in 2021 voor 3,2 miljard aan accountancy-diensten. De import bedroeg echter 6,3 mrd, waardoor er een handelstekort was van 3,1 mrd dollar. De grootste leverancier van accountancydiensten aan de VS was India (1,4 mrd), gevolgd door Engeland met 899 miljoen dollar en Nederland (504 miljoen dollar). De belangrijkste exportlanden voor accountancydiensten waren Engeland (511 miljoen), Canada (335 miljoen) en Zwitserland (228 miljoen). Opvallend is dat Nederland 392 miljoen meer accountancydiensten exporteerde naar de VS dan het afneemt. In de redenatie van Donald Trump zou ons land daarvoor gestraft moeten worden met extra tarieven.

Brievenbusfirma’s

Accountant Jan Wietsma heeft wel een verklaring voor dit Nederlandse handelsoverschot. “Dat zit hem onder meer in brievenbusfirma’s en Amerikaanse artiesten die hun inkomsten en belastingaangifte via Nederland laten lopen,” denkt hij. Het aandeel van India vindt hij ook logisch. “In 2005 schreef Thomas Friedman al dat honderdduizenden Amerikanen hun belastingaangifte in India lieten doen,” aldus Wietsma. Dat aantal zal 20 jaar later verveelvoudigd zijn.