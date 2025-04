Beleggers willen zicht op gevolgen handelsoorlog voor bedrijven

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven vragen wat de impact van de handelsoorlog is op de financiële resultaten.

De VEB gaat de bestuurders bij de komende aandeelhoudersvergaderingen aan de tand voelen over wat de door de VS ingezette handelsoorlog betekent voor toeleveringsketens, omzet en winst en eerder afgegeven financiële doelstellingen. “Een afwachtende houding is niet langer gepast”, laat de vereniging weten aan het FD. De VEB wil weten welke scenario’s er liggen om de impact te bepalen van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, zoals het doorberekenen van heffingen aan klanten.

Bedrijven als AkzoNobel hebben internationale toeleveringsketens en staalfabrikant ArcelorMittal kan indirect geraakt worden als de export van Duitse auto’s daalt vanwege hogere heffingen. Een meer directe impact kan Heineken verwachten als de export van bier naar de VS inzakt.

Onzekerheid bij mkb

Voorlopig beperkt Trump de importheffing tot 10% voor landen die willen onderhandelen. China heeft sowieso een tarief van 145% aan de broek, al gelden daar weer uitzonderingen voor elektronica. De heffingen zorgen voor onzekerheid bij Nederlandse ondernemers. Zo krijgen MKB-Nederland en VNO-NCW veel vragen binnen van ondernemers die zich afvragen wat de nieuwe tarieven betekenen. “Ondernemers vragen zich af welke producten precies onder de heffingen vallen, of ze een uitzondering vormen en hoe de situatie zich zal gaan ontwikkelen”, zegt een woordvoerder tegenover BNR. Vooral onvoorspelbaarheid speelt ondernemers parten. “Als er heffingen van 10% komen, doet dat natuurlijk pijn, maar is het wel duidelijk. Nu met de tegenheffingen, en de pauzeknop, is de situatie hoogst onzeker.”