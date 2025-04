Omnibus en CSRD: onzekerheid, maar koers SRA blijft vast

Nu duidelijk is dat de invoering van de CSRD is uitgesteld naar boekjaar 2027, is het tijd om de balans op te maken: wat weten we wel, wat nog niet, en waar liggen de grootste aandachtspunten voor de komende periode?

Omnibus-tijdspad

Het Omnibus-voorstel, dat voorziet in aanpassingen en versoepelingen van de CSRD-regels, bevindt zich nog midden in het politieke proces. Mede door geopolitieke onzekerheden en de krachtsverhoudingen binnen het Europees Parlement is het niet uitgesloten dat de CSRD verder wordt uitgekleed. De Europese adviesorganisatie EFRAG is inmiddels om technisch advies gevraagd over mogelijkheden tot vereenvoudiging van datapunten en standaarden binnen de Europese duurzaamheidsrapportage (ESRS).

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Tot 6 mei: input indienen bij EFRAG

Juli 2025: technisch advies EFRAG

Eind 2025: behandeling in Europees Parlement en Raad

2026: verwerking in Nederlandse wetgeving (onder voorbehoud)

Vragen over de keten

De scope van ketenverantwoordelijkheid blijft een heet hangijzer. Voor de CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) wordt ketenrapportage beperkt tot de eigen onderneming, dochterbedrijven en directe zakelijke relaties. Toch blijft er onduidelijkheid bestaan over hoever bedrijven mogen gaan bij het opvragen van duurzaamheidsinformatie bij niet-CSRD-plichtige partijen.

Het voorstel is dat zulke uitvragen maximaal afgestemd worden op vrijwillige standaarden, zoals de nog niet definitief goedgekeurde VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs). EFRAG heeft deze standaard gepubliceerd en werkt daarnaast aan tooling waarmee gegevens via i-XBRL gedeeld kunnen worden in de keten.

Tegelijkertijd blijft er politieke onenigheid bestaan over ketenverplichtingen. Sommige Europarlementariërs willen dat uitvragen binnen de keten volledig geschrapt worden om het mkb te ontzien. Toch blijkt in de praktijk dat grote bedrijven al verder gaan dan de VSME, vaak via contractvoorwaarden — een bekend voorbeeld is Albert Heijn dat de Nutriscore op alle producten wil invoeren.

Stem van de leden

Tijdens het webinar, dat 156 deelnemers trok, werd ook gekeken naar wat de SRA-leden verwachten en nodig achten. Er wordt nagedacht over een ‘Impact hub’ voor leden die actief aan de slag willen met duurzaamheid, in plaats van de huidige CSRD-expertgroep en ESG-sparrengroep. Ook wil SRA inspelen op de behoefte aan praktische tools en adviesdiensten rondom VSME.

Uit de peiling onder de deelnemers blijkt:

94% wil concrete sectorspecifieke vertalingen van duurzaamheid

85% blijft ondanks Omnibus actief in gesprek met klanten

76% ziet VSME als nuttig hulpmiddel voor uniforme rapportage

68% vraagt om een werkprogramma rond VSME

48% wil meedoen aan de SRA-Impact hub

57% ziet brood in een VSME-rapportagetool

SRA blijft op koers

Duidelijk is dat duurzaamheid ondanks het Omnibus-voorstel niet van tafel is. De behoefte aan praktische handvatten en samenwerking binnen de sector is groter dan ooit. SRA ziet het webinar als bevestiging dat de ingezette koers — gericht op ondersteuning, sectorspecifieke tools en kennisdeling — onverminderd relevant is.

Bron: SRA