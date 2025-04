“Als accountant kun je heel veel kanten op”

Leontien Hofstede ruilde in 2013 haar baan als accountant om voor een docent- en onderzoekerschap aan de Saxion Hogeschool. In die rol zit ze eigenlijk nog dichter op het vak.

Aan dezelfde hogeschool rondde ze in 2001 haar bacheloropleiding Bedrijfseconomie af en in 2004 de post-bachelor AA, waarna ze bij Deloitte assistent-accountant werd. Na drie jaar stapte ze over naar SMK Accountants, waar ze haar baan als AA na verloop van tijd combineerde met lesgeven.

Je gooide het roer dus niet in één ruk om, maar bewandelde een tijdje twee paden?

“Ik heb naast mijn werk als accountant als docent gewerkt, omdat het me best wel leuk leek om voor de klas te staan. Ik wilde weten hoe dat zou bevallen, dus ik ben twee dagen gaan lesgeven en drie dagen op het accountantskantoor gaan werken. Ik vond dat de ideale combinatie: je staat met één been in de praktijk en je kunt dat direct doorvertalen in lesgeven.”

Als het de ideale combinatie was, waarom ben je dan toch gestopt als accountant?

“In het begin vond ik dat ik nog te weinig ervaring had in de praktijk. Ook vond ik accountant zijn gewoon nog veel te leuk om ermee te stoppen. Maar als je kinderen krijgt, dan heb je er meteen een baan bij. En drie banen combineren, dat gaat niet, want dan doe je eigenlijk iedereen tekort.

Ik moest dus wel een keuze maken.”

En wat maakte dat je koos voor het onderwijs?

“De rode draad in mijn carrière is dat ik mensen verder wil helpen. En dat doe ik als docent, want ik leid de toekomstige accountants op. Toen ik voor de keuze stond, was de accountancy aan het veranderen: het werd veel zakelijker, met minder tijd voor klanten. Ik had inmiddels een aantal cycli meegemaakt en dingen begonnen zich te repeteren. Ik ben nogal leergierig, dus ik koos voor het onderwijs omdat ik me daarin nog het meest kon ontwikkelen.”

Heb je het gevoel dat je nu verder af staat van de accountancy?

“Nee, helemaal niet. Ik zit nu misschien juist dichter op het vak. Nu het nieuwe beroepsprofiel wordt ontwikkeld, heeft dat direct gevolgen voor de inhoud van ons onderwijs. Wel is het goed dat we af en toe gastdocenten inschakelen die vanuit de praktijk kunnen vertellen, want daar sta ik nu wel verder van af. Accountantskantoren weten ons daarvoor heel goed te vinden. Ze zien het als een mooie opening om in beeld te komen bij

studenten.”

Gaat het roer nog een keer om, wat jou betreft?

“Ik weet niet of ik de rest van mijn leven in het onderwijs blijf. Ik heb nog maar de helft van mijn werkzame leven achter de rug. Het bedrijfsleven lijkt me ook wel interessant. Ik ben nog steeds geregistreerd als AA. En dat is het mooie van de opleiding tot accountant: je kunt heel veel kanten op, dat houd ik mijn studenten ook altijd voor.”

Tekst: Rob van de Laar

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2025. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2025-fusies-en-overnames/