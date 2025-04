Grant Thornton Nederland praat met Amerikaanse investeerder

Het Nederlandse kantoor van Grant Thornton voert onderhandelingen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij New Mountain Capital over een mogelijke verkoop van een aandelenbelang. Dat bevestigt bestuursvoorzitter Marcel Blöte tegenover het Financieele Dagblad.

Volgens Blöte zijn de gesprekken bedoeld om de positie van het kantoor te versterken binnen de snel consoliderende Nederlandse accountancysector. De bestuursvoorzitter betreurt het dat de informatie is uitgelekt: “Het klopt dat er gesprekken zijn, maar dat dit nu naar buiten komt, is jammer.” Blöte ontkent desgevraagd dat de Amerikaanse tak van Grant Thornton zijn Nederlandse zuster wil overnemen, zoals de Financial Times woensdag schreef.

Expansie

De betrokken investeerder, New Mountain Capital, nam in mei 2024 al een meerderheidsbelang – naar verluidt van meer dan een miljard dollar – in Grant Thornton US. Kort daarna volgden overnames van de Ierse, Emiratische, Luxemburgse en Kaaimanse vestigingen van het internationale netwerk. Met deze expansie mikt het concern op een sterkere concurrentiepositie bij opdrachten van multinationale bedrijven.

Volledige overnames zijn in Nederland niet altijd mogelijk. De wet schrijft voor dat de meerderheid van de zeggenschap in accountantskantoren in handen van gecertificeerde accountants moet blijven, wat een directe overname door een buitenlandse zusterorganisatie bemoeilijkt.

Grant Thornton Nederland telt ongeveer 800 medewerkers en heeft vestigingen verspreid over onder meer Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. In 2023 steeg de omzet van het bedrijf van €84,4 miljoen naar €95,5 miljoen. Het kantoor biedt naast mkb-diensten ook belastingadvies, consultancy en wettelijke controles aan.

Groeiambitie

Volgens Blöte wil de Nederlandse tak fors groeien en wordt onderzocht of fusies of overnames daarbij kunnen helpen. De gesprekken met New Mountain Capital sluiten aan bij die ambitie. “Als het lukt, dan hebben we echt een mooi verhaal,” aldus Blöte, die aangeeft dat het personeel al eerder is geïnformeerd.

Grant Thornton Nederland was ooit de zesde speler op de Nederlandse markt, maar is inmiddels afgezakt naar plek dertien op de AV Top 50. De wens om de omzet te verdubbelen ligt volgens de topman aan de basis van de huidige strategische verkenningen.

