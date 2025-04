Drie beursbedrijven kiezen plots voor Cypriotisch accountantskantoor GCP

Belangenvereniging voor beleggers VEB was erbij en doet op de eigen site uitgebreid verslag. Met de aanstelling van GCP hopen de ondernemingen eindelijk weer te kunnen voldoen aan de verplichting om een goedgekeurde jaarrekening te publiceren. Sinds 2019 lukt dat bij Hawick Data en MKB Nedsense niet, en ook Value8 wist slechts over 2022 een afgetekende jaarrekening te overleggen.

De benoeming van GCP kwam voor aandeelhouders als een verrassing. Tot voor kort leek het Portugese kantoor CFA de controles te zullen uitvoeren, maar dat ketste af door capaciteitsproblemen en een onderzoek van toezichthouder AFM. Volgens De Vries moest snel geschakeld worden: “Als een speler geblesseerd is, moet je wisselen.” Op vragen over het selectieproces bleef het antwoord summier. De Vries benadrukte vooral “blij te zijn met de beschikbaarheid” van GCP, en noemde het tekort aan OOB-accountants in Nederland een “maatschappelijk probleem”.

Wie bij GCP de controles daadwerkelijk uitvoert, is nog niet bekend. De naam van accountant Johan Visch – eerder betrokken bij Value8 via andere kantoren – circuleert, maar bevestiging bleef uit. Wel gaf De Vries aan dat de tekenend accountant Nederlands spreekt.

De tijd dringt: beursbedrijven moeten voor 30 april hun jaarrekening over 2024 publiceren. Value8 en consorten hebben die deadline hard nodig om hun notering op Euronext veilig te stellen. Mocht ook GCP de jaarrekening niet op tijd kunnen goedkeuren, dan dreigt alsnog een delisting.

