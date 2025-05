KPMG zet in op versterking auditkwaliteit met AI

KPMG verwacht dat de uitbreiding meer dan 95.000 accountants wereldwijd helpt om de kwaliteit van controles te verhogen.

Ondersteunende AI-agenten

De koppeling van AI-agenten in KPMG Clara verbetert volgens het accountantskantoor het controleproces en daarmee de betrouwbaarheid van financiële rapportages. AI-agenten zijn virtuele assistenten die zelfstandig taken uitvoeren. Het gaat hier om geautomatiseerde routinetaken en hulp bij data-analyse en documentcontrole. Hierdoor kunnen accountants zich richten op risicovolle taken en sectorspecifieke uitdagingen, wat leidt tot specifiekere controles.

Het AI-platform, ontwikkeld met Microsoft, ondersteunt sinds 2019 het auditproces van KPMG met algoritmes, AI en robotica. Het omvat toepassingen om risico’s te identificeren, gegevens te analyseren en processen te stroomlijnen. Dit zorgt voor een consistent, transparant en veilig auditproces, meldt KPMG. In de komende 12 maanden worden nog extra AI-agenten binnen Clara ingezet en geïntegreerd in controleprocedures en financiële analyses.

John Kamphuis, hoofd van Assurance Transformation bij KPMG: “Met deze updates kunnen wij ons nog beter richten op waar we goed in zijn. Door repetitieve taken te automatiseren, kunnen we ons beter concentreren op analyses en de interpretatie van resultaten, wat de kwaliteit van onze controles verder versterkt. Daar maken we het verschil.”

Financial Report Analyzer

Een tweede optimalisatie is de inzet van de Financial Report Analyzer (FRA) AI-engine. Deze AI technologie helpt accountants bij het analyseren en beoordelen van toelichtingsvereisten. De nieuwe tool heeft een positieve impact op de tijdsbesteding en controlekwaliteit, stelt KPMG.

