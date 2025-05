Elektrische auto’s vanaf 2026 fors duurder in wegenbelasting, vooral kleinere modellen

Elektrische rijders moeten vanaf 2026 rekening houden met een fors hogere motorrijtuigenbelasting (mrb). Dat blijkt berekeningen van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) waar de Telegraaf over schrijft.

Vooral kleinere elektrische auto’s, zoals de Volkswagen ID.3, Renault Zoe en Peugeot e-208, gaan circa €200 per jaar méér wegenbelasting kosten dan vergelijkbare benzineauto’s.

De afgelopen jaren waren elektrische voertuigen vrijgesteld van mrb, om elektrisch rijden te stimuleren. Sinds 2025 betalen eigenaren van stekkerauto’s echter weer belasting, met nog een korting van 75%. Die korting daalt volgend jaar naar 30%, in plaats van de eerder geplande 25%. Toch verwacht VER-bestuurslid Maarten van Biezen dat dit onvoldoende is om kopers over de streep te trekken. “Zeker goedkopere modellen worden daarmee zwaarder belast dan hun fossiele tegenhangers,” stelt hij.

De hogere belasting komt vooral door het hogere gewicht van elektrische auto’s, veroorzaakt door de zware accu’s. De mrb is momenteel gebaseerd op het gewicht van de auto. Kleinere stekkerauto’s, die juist bedoeld zijn als betaalbaar elektrisch alternatief, worden hierdoor relatief zwaar getroffen.

Het kabinet heeft plannen aangekondigd om in de toekomst de wegenbelasting te baseren op de grootte (oppervlakte) van de auto in plaats van het gewicht. Die wijziging laat naar verwachting nog tot 2030 op zich wachten.

Tot die tijd blijven elektrische auto’s niet alleen duurder in aanschaf en verzekering, maar dus ook in gebruik. VER pleit daarom voor fiscale stimulering van de tweedehandsmarkt, zoals een bijtellingsregeling naar dagwaarde voor elektrische occasions van vijf jaar en ouder. Dat zou met name voor mkb’ers aantrekkelijk zijn en de doorstroom naar particuliere kopers bevorderen.

Bron: Telegraaf