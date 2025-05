PwC: fictieve jaarcijfers bij Nutreco door angstcultuur en gebrekkige controle

Bij diervoederproducent Nutreco zijn in Ecuador grootschalige boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht gekomen. Uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van PwC blijkt dat tussen april 2022 en september 2023 circa 90 miljoen euro aan omzet onterecht is ingeboekt bij dochteronderneming Gisis SA.

Dat meldt Follow the Money, dat het onderzoeksrapport in handen heeft. De oorzaak ligt volgens de forensisch accountants in een autoritaire bedrijfscultuur, waarin medewerkers onder druk handmatig cijfers manipuleerden om aan opgelegde omzetdoelstellingen te voldoen.

De gemanipuleerde cijfers kwamen aan het licht nadat een medewerker melding maakte van druk om valse gegevens in te voeren. Het Nederlandse bestuur schakelde PwC in, dat de omvang van het gesjoemel blootlegde. PwC stelde vast dat omzet handmatig op basis van gewenste resultaten werd geboekt, en voorraden structureel boven marktwaarde werden gewaardeerd. De boekingen werden niet systematisch gecontroleerd en bleven daardoor lang onopgemerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat bonussen bij Gisis waren gekoppeld aan omzet, wat de druk op personeel verder vergrootte. Werknemers verklaarden tegenover PwC dat zij bang waren hun baan te verliezen als zij de praktijken ter discussie zouden stellen. Dit verklaart mede waarom signalen over de onregelmatigheden intern genegeerd werden.

Nutreco is wereldwijd een van de grootste diervoederproducenten, en werd in 2014 voor 75 procent eigenaar van visvoerproducent Gisis. Zelf is Nutreco sinds 2015 in handen van SHV, het concern van de familie Fentener van Vlissingen.

EY & KPMG

De rol van externe accountants komt eveneens onder vuur. EY Ecuador, verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2023, signaleerde het gesjoemel niet, ondanks duizenden manuele correcties en opvallende afwijkingen in marges. KPMG, de groepsaccountant van Nutreco, zegt tijdig geïnformeerd te zijn en aanvullende forensische controles te hebben ingesteld na het PwC-onderzoek. De jaarrekening over 2022 is inmiddels gecorrigeerd.

Het rapport wijst op structurele tekortkomingen in cultuur en toezicht, en roept op tot fundamentele veranderingen. PwC benadrukt dat zonder herziening van de hiërarchische verhoudingen binnen Gisis het risico op herhaling blijft bestaan.

Nutreco en moederbedrijf SHV hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op het rapport.

Bron: FTM