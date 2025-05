Nutreco bevestigt boekhoudschandaal bij Ecuadoraanse dochter

“In 2023 ontdekten we een boekhoudkundige onregelmatigheid in onze activiteiten in Ecuador. Na deze ontdekking hebben we direct en doortastend opgetreden en de kwestie grondig onderzocht,” aldus een woordvoerder. Nutreco zegt inmiddels uitgebreide maatregelen te hebben genomen om de interne controleprocessen te versterken.

Uit een vertrouwelijk rapport van PwC – in handen van Follow the Money – bleek eerder deze week dat er bij Gisis tussen april 2022 en september 2023 systematisch werd gesjoemeld met de omzetcijfers. In totaal werd er naar schatting bijna €90 miljoen aan omzet te veel ingeboekt. Als oorzaak werden een angstcultuur, een autoritair leiderschap, en een hiërarchische structuur waarin medewerkers geen tegenspraak durfden te geven benoemd.

Volgens het rapport werd omzet soms simpelweg gebaseerd op ‘het bedrag dat nodig was om de doelstellingen te halen’. Gevoelige boekingen werden buiten reguliere vergaderingen gehouden en signalen van interne medewerkers werden genegeerd. De druk was hoog: bonussen waren gekoppeld aan omzetdoelen, en kritiek kon mensen hun baan kosten.

Opmerkelijk is ook dat externe controlemechanismen faalden. EY, verantwoordelijk voor de jaarrekeningcontrole in Ecuador, ontdekte de fraude niet, ondanks duizenden handmatige boekingen en afwijkende marges.

(ANP/FTM/AV)