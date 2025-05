Nederlanders hebben weinig vertrouwen in AI, maar controleren output niet

Terwijl ING de positieve gevolgen van de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) schetst, tekent KPMG een somberder beeld op basis van onderzoek samen met de universiteit van Melbourne. Slechts 33% van de Nederlanders is bereid AI te vertrouwen, tegenover 46% wereldwijd. ‘Tegelijkertijd maakt een grote meerderheid zich zorgen over negatieve gevolgen van AI en verlangt naar betere wet- en regelgeving.’ Voor het onderzoek werden 48.000 mensen uit 47 landen bevraagd.

Inmiddels maakt 58% van de Nederlanders regelmatig persoonlijk of professioneel gebruik van AI; ze ervaren daarvan de voordelen zoals efficiëntieverbetering en tijdswinst. Maar meer mensen maken zich zorgen dan dat ze optimistisch zijn. ‘Maar liefst 85% noemt negatieve gevolgen als belangrijke zorg, waarbij 49% vindt dat de risico’s van AI opwegen tegen de voordelen.’ De grootste zorgen gaan over onnauwkeurige uitkomsten, verlies van controle, privacy en desinformatie. Zo zegt 72% onzeker te zijn of online informatie nog te vertrouwen is. Wereldwijd gezien maken mensen zich minder zorgen.

Regels tegen desinformatie

Van de Nederlanders zegt 82% bereid te zijn AI meer te vertrouwen als zeker is dat het gebruik goed gereguleerd wordt. Daarbij vraagt 85% expliciet om wetten en actie tegen AI-gegenereerde desinformatie. De voorkeur daarbij is internationale wetgeving, in samenwerking met overheden. Tegelijk is 89% zich niet bewust van bestaande regels of beleid op dit gebied. ‘Educatie speelt daarom een belangrijke rol’, vindt KPMG. Mensen met meer kennis over AI hebben er over het algemeen ook meer vertrouwen in. Frank van Praat, partner Responsible AI bij KPMG: ‘De EU AI Act is een belangrijke stap, maar we moeten nu vooral inzetten op de vertaling ervan naar de praktijk – zowel bij organisaties als voor burgers.’

Werknemers controleren AI-output niet

Ruim de helft van de werkenden gebruikt AI op de werkvloer, maar 69% geeft aan dat de werkgever geen beleid heeft voor het gebruik van generatieve AI. Minder dan een op de vier heeft een training gehad op dit gebied. ‘De helft van de Nederlanders geeft dan ook aan dat ze beperkte kennis hebben van AI. Dat kan risico’s voor organisaties meebrengen.’ Zo vertrouwt ruim de helft op AI-output zonder deze te controleren (66%) en de meerderheid maakt fouten door AI-gebruik (56%). Daarnaast zegt 49% AI weleens op een manier te gebruiken die in strijd is met bedrijfsbeleid, als dat er is.

Hoewel Nederland volgens ING vooraan staat als het gaat om de impact van AI op de arbeidsmarkt, scoort ons land relatief laag op het gebied van AI-geletterdheid, vertrouwen en training. ‘In opkomende economieën ligt het gebruik én vertrouwen hoger. Waar wereldwijd 66% AI regelmatig gebruikt, ligt dat in Nederland op 58%. Het verschil in vertrouwen wereldwijd tegenover Nederland benadrukt de noodzaak van betere regulering, educatie en communicatie.’