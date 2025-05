Schipper Groep sluit zich aan bij platform Unia

Het uitgangspunt van dit strategische samenwerkingsverband is om met behoud van de eigen identiteit te bouwen aan een sterke organisatie. De organisaties die vallen onder de Schipper Groep (Schipper Accountants, Sigma Personeelsdiensten en Groenewegen & Lukaart Corporate Finance) blijven vanuit de eigen identiteit en klantbediening opereren. De bij Unia aangesloten bedrijven zien mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling en vullen elkaar goed aan in geografische spreiding, dienstenaanbod, marktfocus en cultuur.

Het bestuur van de Schipper Groep ziet de aansluiting bij Unia, dat in 2024 door Verstegen werd opgericht, als een strategische en veelbelovende stap vooruit. Bestuurder Coen Polderman licht toe: “De samenwerking binnen Unia stelt ons in staat om verder te bouwen aan een sterke en toekomstbestendige organisatie. Het behoud van onze eigen identiteit vinden we hierin bijzonder waardevol. Lokaal werkgeverschap en lokaal ondernemerschap blijven voor ons de basis – daar ligt onze kracht en daar maken we het verschil. Ik ben ervan overtuigd dat deze stap voordelen biedt voor zowel ons als onze klanten.”

Krachten bundelen

De samenwerking binnen Unia maakt het mogelijk om vanuit een brede basis te investeren in onder andere digitalisering, medewerkers, innovatie en verbreding van de dienstverlening. Op termijn wordt daarnaast gekeken hoe de Unia-labels elkaar kunnen aanvullen en versterken. Bestuurder Bert Kole vult aan: ”Onze vertrouwde dienstverlening aan ondernemers in Zuidwest-Nederland gaat gewoon door. Voor onze klanten en met onze medewerkers. Binnen Unia profiteren we van schaalvoordelen en extra slagkracht, zonder in te boeten op onze eigen identiteit en lokale marktbenadering. De combinatie van beide geeft ons het vertrouwen om deze stap vol energie en ambitie te zetten.’’ René Kerstens, bestuursvoorzitter van Unia, kijkt ook uit naar de samenwerking: “Ik ben blij met deze stap. We voelden echt een klik in de gesprekken over onze strategie en de kansen die we samen zien. Daarnaast sluit het werkgebied en de dienstverlening van Schipper heel goed aan. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan Unia.”

Investeringskracht en zeggenschap

Met de toevoeging van de Schipper Groep groeit Unia uit tot een platform met gezamenlijk ruim 800 medewerkers en 23 kantoren. Verstegen, Schipper en Schuiteman hebben een gezamenlijke omzet van 95 miljoen euro. De omzet van Meerwijk Allister is niet bekend. Als onderdeel van de strategische samenwerking treedt Sebastian van Wijk, bestuurder bij de Schipper Groep, toe tot het bestuur van Unia. Met deze benoeming wordt de betrokkenheid van Schipper binnen het Unia-platform verder versterkt.

Unia wordt ondersteund door private equity-firma Capital A. Sebastian van Wijk licht dit toe: ‘’Capital A is een investeerder die goed aansluit bij het karakter van de samenwerking. Zij hebben een minderheidsbelang, waardoor de aangesloten organisaties zeggenschap behouden. Dit was voor ons van grote waarde bij het kiezen van een samenwerkingspartner.’’ De aansluiting van de Schipper Groep bij Unia wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).