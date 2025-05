Klantenbestand failliet voormalig oamkb-kantoor overgenomen

“Ik ben blij dat we de zorgen kunnen wegnemen bij de klanten”, aldus Te Biesebeek tegenover BN DeStem.

De overname biedt perspectief voor de tientallen ondernemers die sinds het faillissement op 6 mei zonder boekhouder zaten. Van Miltenburg werkt samen met twee andere kantoren – Bright Accountants en Adviseurs (eveneens uit Sint-Oedenrode) en De Groene Boekhouder uit Tilburg – om het klantenbestand te verdelen. Per klant wordt bekeken welk kantoor het best past bij de specifieke situatie.

Vijftien geïnteresseerden

Volgens curator Te Biesebeek meldden zich vijftien partijen met interesse in het klantenbestand. Van Miltenburg kwam als meest geschikte koper uit de bus. Hij is geen onbekende voor veel klanten: eerder was hij betrokken bij het accountantskantoor dat in 2016 de activiteiten overnam van het failliete Adviesbureau Van der Laan in Gemert – een kantoor dat later werd geïntegreerd in de vestiging van oamkb in Someren.

Interne problemen leidden tot faillissement

Het faillissement van A&A Someren – tot kort voor het faillissement actief onder de vlag van oamkb – werd op 6 mei uitgesproken door de rechtbank Rotterdam, op eigen aanvraag. Volgens de curator was er sprake van interne problemen na de overname door investeringsmaatschappij CNBB Equity Partners in 2023. De Somerense vestiging, voorheen bekend als Acfis, werd toen onderdeel van het landelijke oamkb-netwerk.

Tegenover Accountancy Vanmorgen sprak Te Biesebeek eerder van een ‘mismatch’ tussen het nieuwe management en het zittende personeel. Dat leidde tot hoog ziekteverzuim en het vertrek van medewerkers. Pogingen om dit met zzp’ers op te lossen resulteerden in extra kosten en verdere verliezen. “Dit werd een bodemloze put, en dan houdt het een keer op,” zei Te Biesebeek daarover.

Geen aanvullende financiering

De curator bevestigt nu in zijn eerste faillissementsverslag dat CNBB – de investeringsmaatschappij achter oamkb – geen extra financiering wilde verstrekken aan het verlieslatende kantoor. Eerder dit jaar stapten meerdere franchisehouders uit het oamkb-netwerk. CNBB bleef wel eigenaar van enkele vestigingen, waaronder die in Someren, die inmiddels failliet is verklaard. De overige vestigingen zouden volgens de curator geen gevolgen ondervinden van het faillissement van A&A Someren.

De betrokken klanten zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de overname. Volgens Van Miltenburg hebben tientallen ondernemers al gereageerd op het aanbod. “Alle geïnteresseerde klanten krijgen een voorstel,” aldus de nieuwe eigenaar.