Faillissement voormalig oamkb-kantoor in Someren, curator zoekt oplossing

Ruim 300 klanten in de regio Someren en Gemert zijn gedupeerd door het faillissement van administratiekantoor A&A Someren, dat tot voor kort actief was onder de vlag van oamkb. Curator Geurt te Biesebeek van Aben & Slag Advocaten bevestigt tegenover Accountancy Vanmorgen berichtgeving in regionale krant BN DeStem, waarin wordt gesproken over interne problemen als oorzaak van het faillissement.

De rechtbank Rotterdam blijkt op 6 mei het faillissement van A&A Someren B.V. te hebben uitgesproken. Dat gebeurde op eigen aanvraag, meldt de curator. Te Biesebeek is druk bezig met het veiligstellen en overdragen van de bedrijfsadministraties van de getroffen klanten. Tegelijkertijd voert hij gesprekken met geïnteresseerde partijen over een mogelijke overname van (delen van) de activiteiten.

Oamkb en CNBB

A&A Someren kende recent een roerige geschiedenis. Voorheen opereerde het kantoor onder de naam Acfis, tot het in juni 2023 werd overgenomen door oamkb. Een vestiging in Gemert werd in dat proces samengevoegd met de locatie in Someren.

Oamkb werd in 2010 opgericht door Pascale Petiet, en groeide daarna snel door. In 2023 verscheen private equity-partij CNBB ten tonele, door een meerderheidsbelang te nemen in de franchiseketen van administratie- en belastingadvieskantoren. CNBB is het investeringsvehikel van Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, (mede)oprichters van Exact en Yuki. Vorig jaar vertrok Petiet nogal plotseling als CEO na een verschil van inzicht.

Eerder deze maand bleek dat verschillende franchisehouders zich hebben afgescheiden. CNBB houdt daar de komende twee jaar nog wel een financieel belang in en blijft met haar eigen vestigingen actief onder de naam Yoda. De vestiging in Someren bleef net als zes andere kantoren in handen van CNBB – en is nu dus failliet.

‘Bodemloze put’

Het faillissement van het Brabantse kantoor lijkt vooral het gevolg van interne problemen. Volgens curator Te Biesebeek was er waarschijnlijk ‘een mismatch’ tussen nieuw management bij A&A en de bestaande organisatie, waardoor personeel vertrok of zich ziek meldde. “Wat daar precies is gebeurd weet ik niet, maar men zat in elk geval niet op dezelfde golflengte. Dat was het begin van alle ellende.”

Het kantoor wist volgens Te Biesebeek onvoldoende nieuw personeel aan te trekken, waardoor dure zzp’ers moesten worden ingehuurd om toch aan de verplichtingen te voldoen. “Dat leidde tot extra kosten, volgens mij is er op die manier wel een miljoen euro extra ingestopt. Er was geen zicht op verbetering, dus toen heeft men uiteindelijk toch besloten om de stekker eruit te trekken. Op zich was er bij CNBB wel de bereidheid om er geld in te steken, maar dan moet er wel een stip op de horizon zijn. Dit werd een bodemloze put, en dan houdt het een keer op.”

Snel duidelijkheid over vervolg

A&A had bij het faillissement op papier nog ongeveer tien werknemers. De curator hoopt op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven aan de gedupeerde klanten. “Ik bewandel twee paden. De afgelopen week heb ik alle klanten al gemaild om ze te schetsen wat we gaan doen om ze straks in elk geval in staat te stellen hun administratie ergens anders onder te brengen. Daar zijn al heel veel reacties op binnengekomen. Ten tweede zijn er inmiddels ook al wat partijen die belangstelling hebben getoond voor het overnemen van klantenportefeuilles. Zij hebben nu wat meer informatie van mij ontvangen. Het zal volgende week duidelijk worden of dat ergens toe leidt, verwacht ik. En anders wordt stap 1 verder uitgerold.”

A&A stond volgens de curator wel los van de andere CNBB-kantoren. Er zullen dus geen gevolgen zijn voor de anderen kantoren onder die vlag. CNBB heeft woensdagochtend nog geen reactie gegeven op het faillissement.