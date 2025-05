Bedrijven kunnen weer meer lenen bij banken

Nederlandse banken waren lange tijd minder scheutig met zakelijke kredietverlening dan banken elders in het eurogebied. Maar het tij lijkt te keren, blijkt uit de meest recente cijfers van DNB. In maart stond bij Nederlandse banken voor € 277 miljard aan binnenlandse bedrijfskredieten uit. Dat is 5% meer dan een jaar eerder, terwijl de gemiddelde groei in de eurozone in dezelfde periode op 2,3% uitkwam.

Sinds juni 2024 ligt de groei van de zakelijke kredietverlening in Nederland vrijwel iedere maand hoger dan in de rest van het eurogebied. In de tien jaar daarvoor bleef de groei juist achter bij het gemiddelde van de eurozone.

Volgens DNB komt dat doordat Nederlandse banken hun leencriteria minder hebben aangescherpt in vergelijking met andere banken in de eurozone. Bovendien hebben Nederlandse bedrijven minder schuldpapier uitgegeven. “Deels komt het ook doordat de kredietverlening in Duitsland, de grootste economie in Europa, met name in de tweede helft van 2024 wat achterbleef.”

Crisis maakte banken terughoudend

Na de financiële crisis krabbelde de Nederlandse economie vanaf 2014 op, maar de bedrijfskredietverlening bleef achter. “Dit had mogelijk te maken met hoge rentes op bedrijfsleningen en strenge acceptatievoorwaarden van banken, waardoor er met name minder leningen aan het mkb werden verstrekt. Tegelijkertijd deden Nederlandse bedrijven omvangrijke aflossingen om hun relatief hoge schulden te verkleinen.”

ECB keerde de trend

Met de coronacrisis veranderde dat door de Europese Centrale Bank, die faciliteerde dat banken voordelig geld konden lenen, mits zij dat geld uitleenden aan huishoudens en bedrijven. Tot dat moment was de zakelijke kredietverlening sinds 2013 vooral gekrompen, daarna werd een stijgende lijn ingezet. Na 2022 werd het ECB-beleid weer teruggedraaid, maar de zakelijke kredietverlening in Nederland groeide door. “En nu sinds medio 2024 de ECB de voet weer geleidelijk van de rem haalt en de beleidsrente verlaagt, groeit de bedrijfskredietverlening door banken in Nederland dus harder dan in het eurogebied.”