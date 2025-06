13 AV on Air – Herijking beroepsprofiel accountant: toekomst mkb-accountant in beweging

Op 16 juni is het zover, dan vindt de stemming over de herijking van het beroepsprofiel van de accountant plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de NBA. In AV on Air spraken Jan Wietsma en Claudia Pietryga met Peter Eimers, voorzitter van het kernteam Herijking Beroepsprofiel, en Jan Rijken, lid van het bestuur van de NBA over de totstandkoming van het nieuwe profiel. Wat kan de beroepsgroep verwachten?

“De wereld is ingrijpend veranderd sinds de laatste verordening, die al meer dan tien jaar oud is,” zegt Eimers. “Vanuit de wet heeft de NBA de taak deze beroepsprofielen op te stellen, waarna de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de vertaalslag maakt naar het onderwijs.” Rijken vult aan: “We willen opleidingen toekomstbestendig en aantrekkelijk houden, en beter laten aansluiten op de praktijk.”

Kritiek

Een opvallende aanpassing is dat er een duidelijker onderscheid komt tussen de AA en RA-accountant. De herijking stuitte de afgelopen tijd op de nodige kritiek. Sommigen vrezen voor verschraling van het vak of het verlies van bevoegdheden. De tafelgasten bij AV on Air gaan daar in de podcast uitgebreid op in. Rijken: “We pakken niemand iets af, maar beschrijven alleen wat het beroep inhoudt en leggen daarmee het fundament voor de opleidingen.” In het nieuwe profiel wordt ook de nadruk gelegd op betrouwbaarheid. “We hebben overwogen om te zeggen dat de accountant van toegevoegde waarde is, maar dat klinkt commercieel,” zegt Eimers. “Wat we echt toevoegen, is betrouwbaarheid – of dat nu bij advies, samenstelling of controle is.”

Onderzoekende geest

De accountant wordt bovendien omschreven als iemand met een onderzoekende geest, die kritisch kijkt naar informatiebronnen en ontwikkelingen. Technologie – zoals AI – speelt daarbij een belangrijke rol. “We verwachten niet dat iedere accountant AI-expert wordt,” aldus Eimers, “maar je moet de technologie wel herkennen, begrijpen en verantwoord kunnen toepassen.”

Aantrekkelijkheid moet instroom bevorderen

De NBA hoopt met het nieuwe profiel niet alleen het imago van de mkb-accountant te versterken, maar ook meer studenten te trekken. “De instroom is nu stabiel, maar we willen groeien,” zegt Eimers. “Een opleiding die ruimte biedt voor eigen keuzes, relevante thema’s en aansluiting op de praktijk zal jonge mensen aanspreken.”

