‘Accountant adviseert dga een te hoog loon’

De gebruikelijkloonregeling verplicht dga’s om zichzelf een marktconform loon uit te betalen dat past bij hun werkzaamheden. Dit moet voorkomen dat zij volledig afzien van loonuitkeringen en zich vooral via dividend of leningen uit de vennootschap laten betalen. De regeling heeft vier hoofddoelen: progressieve inkomstenbelasting afdragen, bijdragen aan volksverzekeringen, misbruik van inkomensondersteuning tegengaan en belastinguitstel of -ontwijking voorkomen.

Veel dga’s onder wettelijke ondergrens

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer veertig procent van de dga’s een loon ontvangt onder de wettelijke ondergrens van 51.000 euro (2023). Driekwart van deze groep werkt in deeltijd, wat in sommige gevallen verklaarbaar is doordat zij elders werkzaam zijn. Toch suggereert het onderzoek dat een deel bewust kiest voor een lager loon vanwege fiscale voordelen of gebrek aan strikte handhaving. Daarnaast neemt het aandeel dividend en leningen als inkomensbron toe bij hogere inkomens. Voor dga’s met een laag inkomen vormt loon het grootste deel van hun inkomsten, terwijl bij hogere inkomens fiscale optimalisatie een grotere rol speelt.

De praktijkervaring van Dennis Heijmink staat haaks op deze bevinding. De belastingadviseur zegt in het FD dat veel ondernemers die zichzelf juist een te hoog salaris toekennen. Hij kan de uitkomst van het SEO-onderzoek daarom niet goed plaatsen. Ook de beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs relativeert de bevindingen. ‘Onze achterban ervaart weinig problemen met de regeling voor het gebruikelijk loon van de dga’, zegt directeur fiscale zaken Sylvester Schenk in het FD. ‘De evaluatie heeft ook niet tot veel vragen bij onze leden geleid. Je kunt je afvragen of de regeling niet enigszins achterhaald is. Het verschil in de belastingdruk tussen loonbelasting enerzijds en winst- en dividendbelasting anderzijds is nu namelijk veel kleiner dan toen die werd ingevoerd.’

Regels al sinds 2015 veranderd

Volgens Heijmink bestaan over het gebruikelijk loon hardnekkige misverstanden. Dit komt volgens hem omdat de regeling in 2015 is aangepast. Voor 2015 golden er drie criteria: het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het loon van de meest verdienende werknemer in het eigen bedrijf; of een wettelijk normbedrag. Dga’s moesten in hun belastingaangiften het hoogste van deze drie bedragen opgeven als salaris. Sinds 2015 kunnen zij echter te allen tijde de beloning voor vergelijkbare functies uitgevoerd in loondienst als salaris opgeven, ook al is dit niet het hoogste bedrag. Voorwaarde is dat zij voor de belastinginspecteur aannemelijk kunnen maken dat dit de juiste vergelijking is. Tot en met 2022 mochten zij nog 25% onder dit loon gaan zitten. Maar deze zogeheten doelmatigheidsmarge is per 2023 afgeschaft.

‘Ik zie veel dga’s met een salaris dat te hoog is voor hun functie en arbeidsinzet’, zegt Heijmink in het FD. ‘Hun accountant zegt: laten we voorzichtig zijn en niet onder het normbedrag gaan zitten. Maar dat bedrag (€56.000 in 2025) is helemaal geen minimum. De hoofdregel – het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking – gaat sinds 2015 voor. Het enige dat dga’s met een salaris beneden het vaste bedrag of onder het loon van de meest verdienende werknemer moeten kunnen doen, is bewijzen dat hun salaris aansluit bij het loon voor de meest vergelijkbare functie in dienstbetrekking.’

Accountants zijn onwetend?

Volgens Heijmink zijn veel accountants en salarisverwerkers niet op de hoogte van het feit dat de regels als sinds 2015 zijn gewijzigd. ‘Als ik dga’s na onderzoek adviseer hun salaris te verlagen naar onder de €56.000, heb ik meteen de accountant aan de lijn en de volgende dag een mailtje van de salarisverwerker in mijn postbus: meneer Heijmink, dit mag toch helemaal niet. Absolute onzin. Waar je op moet letten is dat je kunt laten zien dat je salaris hetzelfde is als dat van iemand die in loondienst hetzelfde werk doet.’

