Deadline Amerikaanse belastingaangifte voor Nederlanders nadert

Steeds meer Nederlanders blijken onbewust belastingplichtig in de Verenigde Staten. Deze zogenoemde ‘toeval-Amerikanen’ moeten jaarlijks aangifte doen in de VS – óók als zij al jaren in Nederland wonen, hier belasting betalen en nooit een cent inkomen uit Amerika ontvangen. Voor deze groep nadert een belangrijke deadline: 15 juni, de uiterste datum voor het indienen van de Amerikaanse belastingaangifte.

Als accountant is het belangrijk om dit te signaleren. Tijdig doorverwijzen voorkomt boetes, geblokkeerde bankrekeningen of vertraging in het proces van afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit.

Toeval-Amerikanen: belastingplicht gebaseerd op nationaliteit

Ruim 42.000 Nederlanders hebben naast hun Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Dit kan het gevolg zijn van:

geboorte in de VS (zelfs bij kort verblijf);

een Amerikaanse ouder;

een (verlopen) Green Card.

De Verenigde Staten hanteren een uniek belastingstelsel: Citizen Based Taxation. Dit houdt in dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit belastingplichtig is, ongeacht woonland of bron van inkomen. Ook wie nooit in de VS heeft gewerkt of gewoond, moet jaarlijks aangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

15 juni: een essentiële datum

Voor Amerikaanse staatsburgers die buiten de VS wonen, geldt een afwijkende aangiftedatum: 15 juni. Zij moeten dan hun jaarlijkse Form 1040 indienen. In sommige gevallen zijn ook aanvullende formulieren nodig, zoals:

Form 8938 voor het rapporteren van buitenlandse financiële activa;

FBAR (Foreign Bank Account Report) voor buitenlandse rekeningen met een cumulatief saldo boven de $10.000.

Hoewel uitstel tot 15 oktober mogelijk is, moet dit uitstel vóór 15 juni worden aangevraagd. Het niet naleven van deze termijn kan gevolgen hebben, zelfs als er uiteindelijk geen belasting verschuldigd is.

Waarom veel mensen niets doen – en waarom dat riskant is

Veel cliënten realiseren zich niet dat zij aangifteplichtig zijn. Ze wonen en werken hun hele leven al in Nederland en hebben geen idee dat hun Amerikaanse geboorte gevolgen heeft voor hun fiscale situatie.

Zij worden vaak pas geconfronteerd met deze verplichting wanneer:

hun bank een brief stuurt over FATCA-verplichtingen;

zij een huis willen verkopen en plots gevraagd worden naar een SSN;

zij hun Amerikaanse nationaliteit willen opzeggen en niet ‘compliant’ blijken te zijn.

De reactie is vaak ongeloof: “Waarom zou ik in Amerika aangifte doen als ik daar niets bezit?” Maar de realiteit is dat niet-aangeven wordt gezien als niet-naleven van de wet, met alle gevolgen van dien.

Wat kun jij doen als accountant?

Als accountant hoef je geen specialist in het Amerikaanse belastingrecht te zijn, maar je bent vaak wél het eerste aanspreekpunt voor klanten met internationale achtergronden. Door een paar gerichte vragen te stellen, kun je een potentieel risico tijdig signaleren.

Signaleervragen:

Bent u in de Verenigde Staten geboren?

Heeft u een Amerikaanse ouder?

Heeft u ooit een Green Card gehad?

Heeft u een Amerikaans paspoort of Social Security Number?

Antwoorden op deze vragen helpen je vaststellen of iemand onder de Amerikaanse aangifteplicht valt. Je kunt vervolgens doorverwijzen naar een specialist die helpt met het indienen van de juiste formulieren of het aanvragen van uitstel.

De gevolgen van niet-aangeven

Het niet tijdig of correct indienen van de Amerikaanse belastingaangifte kan leiden tot aanzienlijke problemen:

Boetes tot $10.000 voor het niet of te laat indienen van formulieren zoals FBAR;

In ernstige gevallen: boetes tot 50% van het saldo op niet-gerapporteerde rekeningen;

Vertraging of weigering van het verzoek om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit;

Bevroren bankrekeningen of beëindiging van bancaire relaties wegens ontbrekende FATCA-informatie.

Voor ondernemers kan dit ook leiden tot complicaties bij de oprichting van een BV, investeringsstructuren of bij bedrijfsoverdrachten.

Praktijkvoorbeeld

Een cliënt van een Nederlands accountantskantoor wilde zijn Amerikaanse nationaliteit opzeggen. Hij dacht dat het voldoende was om een verklaring te tekenen bij de Amerikaanse ambassade.

Pas bij de afspraak bleek dat hij eerst vijf jaar aan belastingaangiftes moest overleggen én kon aantonen dat hij compliant was. Dit betekende alsnog vijf jaar aan Amerikaanse aangiftes (inclusief FBAR) met terugwerkende kracht – en een flinke vertraging in het opzegtraject.

Een ander voorbeeld is een ondernemer met dubbele nationaliteit die zijn bedrijf wilde verkopen. Doordat zijn Amerikaanse status niet was meegenomen in de planning, moest alsnog een internationale fiscale herstructurering plaatsvinden, met hoge kosten en weken vertraging.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingaangifte.

Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen bij het correct indienen van de Amerikaanse aangifte vóór de deadline van 15 juni.

Ze bieden ook hulp bij het aanvragen van een Social Security Number (SSN), het invullen van aanvullende formulieren zoals FBAR of Form 8938, en bij het opstarten van het proces om alsnog compliant te worden zonder boetes.

Wil je meer weten over wanneer een klant belastingaangifte in de VS moet doen of hoe je cliënten tijdig kunt laten voldoen aan de Amerikaanse verplichtingen? Neem dan contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding.