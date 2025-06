Qconcepts breidt uit naar Nijmegen

Na de zomer (1 september) opent Qconcepts een nieuwe vestiging in Nijmegen. ‘Vanuit ons kantoor in Arnhem hebben we de afgelopen jaren stevige groei doorgemaakt’, licht het auditkantoor toe. ‘Per 1 september verwelkomen we opnieuw vijf nieuwe collega’s. De uitbreiding naar Nijmegen biedt ruimte voor verdere groei én een extra werkplek voor collega’s uit de regio.’

‘Met dit nieuwe kantoor versterken we twee belangrijke pijlers van Qconcepts: werken in kleine, zelfsturende teams en de vrijheid om te werken waar en hoe het past’, meldt Qconcepts over de uitbreiding. ‘Een logische stap in onze strategie om gestaag te groeien, dichtbij klanten en professionals. Vanuit Arnhem zijn we al jaren actief in de regio. Met deze uitbreiding vergroten we ons bereik in Zuid-Gelderland en Noord-Limburg.’

“Vanaf de start werken we met een gemengd team van ervaren professionals die Qconcepts en onze werkwijze goed kennen, aangevuld met nieuw talent dat bewust kiest voor het werken in kleine, zelfsturende teams,” aldus Micha van Arkel, partner en verantwoordelijk voor de nieuwe locatie. “Veel van onze teamleden wonen in of rond Nijmegen. Dat vergroot de binding met de regio én met onze cliënten. We kunnen vanaf dag één van waarde zijn.”

Waarom Nijmegen?

Over de keuze voor Nijmegen meldt Qconcepts: ‘Nijmegen is een stad met karakter: een van de oudste steden van Nederland, met een rijke historie, een bruisend studentenleven en volop ruimte voor innovatie. De aanwezigheid van de Radboud Universiteit en de samenwerking met de Novio Tech Campus maken de stad tot een internationale speler op het gebied van Health & High Tech. Juist in die combinatie, verbetering van de gezondheidszorg, kwaliteit van leven en technologische ontwikkeling, ligt de kracht van de regio. Voor Qconcepts een logische plek om verder te bouwen aan onze focus op MKB en healthcare. Daarnaast zijn in de regio veel netwerken actief. Denk aan Startup Nijmegen, waar we ons vanaf begin 2025 als partner aan hebben verbonden, en andere initiatieven waar wij met onze kernwaarde “ondernemend” goed bij passen.’