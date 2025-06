NBA-leden beslissen over amendementen bij beroepsprofielen

Op maandag 16 juni 2025 neemt de ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een besluit over vier amendementen die door de SRA zijn ingediend op de Ontwerpverordening voor de beroepsprofielen van accountants. Het NBA-bestuur adviseert zijn leden om slechts één van de vier voorstellen over te nemen.

Het bestuur van de NBA heeft zich uitgesproken over de vier amendementen die betrekking hebben op vijf artikelen in de nieuwe ontwerpverordening. Slechts het eerste amendement krijgt steun van het bestuur. Dit voorstel beoogt een verduidelijking van de werkzaamheden van accountants, door expliciet te benoemen dat deze ook bestaan uit “het wettelijk of anderszins controleren” en “het afgeven van accountantsverklaringen”. Volgens het bestuur draagt deze aanvulling bij aan een vollediger en realistischer beeld van het beroepsprofiel.

Drie amendementen ontraden

De andere drie amendementen krijgen geen steun van de NBA. Amendement 2 stelt voor om de kerncompetenties van accountants te splitsen in gedragsmatige en vaktechnische competenties. Volgens het NBA-bestuur is dit onjuist, omdat competenties betrekking hebben op het kennen, kunnen en weten, en niet op bevoegdheden. Daarnaast benadrukt het bestuur dat een verordening van de NBA geen formele bevoegdheden kan toekennen of afnemen.

Amendementen 3 en 4 beperken volgens het bestuur de keuzevrijheid voor aankomende accountants. Ze zouden leiden tot een minder aantrekkelijk opleidingstraject, wat de instroom in het beroep negatief kan beïnvloeden. Bovendien zou amendement 4 in strijd zijn met Europese regelgeving, aldus de NBA. Daarbij wordt verwezen naar een recente toelichting van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

Beroepsprofielen

De ontwerpverordening die op 16 juni wordt besproken, beoogt een actualisering van het beroepsprofiel van accountants per 2025. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor de opleiding en professionele ontwikkeling van accountants. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdrichtingen: de Registeraccountant (RA) en de Accountant-Administratieconsulent (AA). Beide titels kunnen gecombineerd zijn met een aantekening voor het uitvoeren van wettelijke controles.

Assurance versus Accountancy-MKB

Binnen de opleidingen wordt verder onderscheid gemaakt tussen de oriëntatie Assurance en Accountancy-MKB. De assurancevariant bereidt voor op het uitvoeren van wettelijke controles. Daarbij is voor de RA een universitaire master vereist, voor de AA een professionele master. De inhoud van de opleiding is grotendeels gelijk, met onder andere vakken als Audit & Assurance, Financial Accounting en Internal Control.

De oriëntatie Accountancy-MKB richt zich meer op samenstelopdrachten, fiscale aangiften en advieswerk. Hier ligt de nadruk minder op controlewerkzaamheden en is het aantal kernvakken kleiner (70 ECTS tegenover 90 bij assurance).

Europese eisen

Voor accountants die wettelijke controles uitvoeren, gelden EU-brede eisen, vastgelegd in richtlijn 2006/43/EG. Deze richtlijn bepaalt onder meer dat een theoretische en praktische opleiding verplicht is, met een afsluitend vakbekwaamheidsexamen op universitair niveau. In Nederland heeft de CEA deze eisen uitgewerkt, onder andere in de vorm van een praktijkopleiding van minimaal drie jaar en een ureneis van 1.500 uur aan controlewerkzaamheden.

Toekomstige herziening eindtermen

De CEA is op dit moment bezig met een herziening van de eindtermen, mede op basis van het herziene beroepsprofiel. Deze nieuwe eindtermen moeten de aansluiting tussen opleiding, beroepspraktijk en Europese regelgeving verder verbeteren.

De stemming over de amendementen en de bijbehorende ontwerpverordening vindt plaats op 16 juni tijdens de ledenvergadering van de NBA. De volledige documenten zijn te vinden op nba.nl.