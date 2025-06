Tweede Kamer stemt in met tegenbewijsregeling box 3, geen verzachting vastgoedbeleggers

Hoewel in de Kamer breed zorgen leven over de fiscale druk op particuliere verhuurders, bleken de voorstellen in de huidige vorm onhaalbaar in verband met de begrotingsdiscipline en uitvoeringsproblemen.

Volgens VVD-Kamerlid Wendy van Eijk waren de voorstellen ‘ongedekt of onuitvoerbaar’. De VVD erkent dat vastgoedbeleggers momenteel te zwaar belast worden, maar pleit voor ‘echte oplossingen met passende dekking’. Van Eijk verwijst daarbij naar mogelijke verlaging van het forfaitair rendement, dat in 2026 stijgt naar 7,8%.

Kritiek vastgoedsector

De amendementen speelden in op brede kritiek vanuit de vastgoedsector over de nieuwe Wet tegenbewijsregeling, waarin niet-gerealiseerde waardestijgingen worden belast, zonder aftrek van onderhoudskosten. Vooral particuliere verhuurders, die relatief hoge onderhoudslasten dragen, voelen zich hierdoor onevenredig benadeeld ten opzichte van beleggers in liquide vermogensbestanddelen.

Het voorstel van BBB voorzag in een eenmalige mogelijkheid om vastgoed tegen een lager tarief over te hevelen van box 3 naar box 2. Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, NSC) bestempelde dit als onuitvoerbaar en ongedekt, met een geschat budgettair gat van €2 miljard. Het voorstel van CDA en ChristenUnie om kostenaftrek toe te staan was wel gedekt, maar zou de invoering van de Wet werkelijk rendement mogelijk verder vertragen, wat ook voor de VVD onacceptabel is.

Wel aangenomen zijn de Wet tegenbewijsregeling zelf en een voorstel van de SGP om het digitale tegenbewijsformulier verplicht te stellen.

De stukken bij het voorstel vind je hier.

Bron: FD/tweedekamer.nl