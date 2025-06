Kamerdebat tegenbewijsregeling box 3: onenigheid over kostenaftrek en overgangsmaatregelen vastgoed

Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel voor een tegenbewijsregeling in box 3 was donderdag brede steun voor het doel – rechtsherstel bieden aan belastingplichtigen – maar flinke discussie over de invulling. ChristenUnie en CDA pleiten voor kostenaftrek voor vastgoedbeleggers, terwijl BBB inzet op een geruisloze overgang van vastgoed van box 3 naar box 2 met verlaagde overdrachtsbelasting.

Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit) ontraadt beide voorstellen vanwege uitvoeringsproblemen, budgettaire risico’s en mogelijke vertraging van het nieuwe box 3-stelsel.

De tegenbewijsregeling moet belastingplichtigen compenseren die zijn benadeeld door het oude box 3-stelsel, dat uitging van fictieve rendementen. Tot aan de invoering van het nieuwe stelsel op basis van werkelijk rendement (voorzien per 2028) mogen belastingplichtigen aantonen dat hun daadwerkelijke rendement lager was dan het forfait. Voor 2024 is dat forfait 5,88%, voor 2025 7,8%.

CDA en CU: kostenaftrek maakt regeling eerlijker

CU-Kamerlid Grinwis en CDA-Kamerlid Van Dijk willen dat particuliere vastgoedbeleggers kosten zoals onderhoud en verzekering in aftrek mogen brengen. Die mogelijkheid ontbreekt nu in het wetsvoorstel, wat volgens hen onrechtvaardig is en beleggers onterecht belast op brutorendement. Zij dienen hiervoor een amendement in, dat €1,1 miljard aan belastingvermindering kost. Dekking zoeken ze onder meer in het schrappen van de rode diesel en verhoging van de erf- en schenkbelasting.

Staatssecretaris tegen

De staatssecretaris verzet zich fel tegen dit amendement: kostenaftrek zou het voorstel aanzienlijk complexer en minder uitvoerbaar maken, en leidt bovendien tot een begrotingsgat van €1,7 miljard. Bovendien komt er in het toekomstige stelsel wél kostenaftrek, bij heffing op basis van gerealiseerde verkoopwinsten.

BBB: tijdelijke verlaagde overdrachtsbelasting

BBB stelt voor dat vastgoedbeleggers tijdelijk vastgoed kunnen overbrengen van box 3 naar box 2 tegen 2% overdrachtsbelasting in plaats van 10,4%. Kamerlid Vermeer noemt dit een oplossing voor vastgoedbeleggers die nu klem zitten tussen hoge belastingen en lage rendementen. Volgens BBB is dit budgettair neutraal, omdat zonder deze maatregel de transacties uitblijven.

Ook dit plan krijgt geen steun van Van Oostenbruggen, die waarschuwt voor ‘boxhoppen’, administratieve onuitvoerbaarheid vóór 2027 en een benodigde dekking van circa €2 miljard.

Uitvoeringszorgen en digitalisering

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de tegenbewijsregeling. GroenLinks-PvdA noemt alle uitvoeringsvlaggen ‘rood’. De SGP pleit daarom voor verplichte digitale indiening via een door de Belastingdienst opgesteld formulier. Dat voorstel kreeg wél goedkeuring van de staatssecretaris én brede steun in de Kamer.

De Kamer stemt op 10 juni over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen. Veel hangt af van de opstelling van VVD, NSC en PVV. De staatssecretaris benadrukt dat de regeling per juli 2025 uitvoerbaar is, mits de Kamer geen grote wijzigingen doorvoert.