Miljarden aan zorgfraude, nauwelijks vervolging: experts luiden noodklok

Jaarlijks verdwijnt naar schatting tien miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen, maar strafrechtelijke vervolging blijft uit. Uit gegevens van het Functioneel Parket (FP), die de Telegraaf opvroeg, blijkt namelijk dat jaarlijks slechts een handvol verdachten wordt vervolgd voor zorgfraude.

De omvang van zorgfraude blijkt hoog. Fraudeurs dienen valse declaraties in of regelen onnodige zorg voor cliënten om vervolgens zelf financieel te profiteren. Volgens het Openbaar Ministerie verdwijnt zo’n tien procent van het totale zorgbudget daarmee in verkeerde handen.

Toch blijft strafvervolging zeldzaam. Uit cijfers die De Telegraaf opvroeg, blijkt dat het FP de afgelopen jaren gemiddeld slechts tien verdachten per jaar dagvaardt. Dit terwijl de Nederlandse Arbeidsinspectie jaarlijks zo’n twintig zorgfraudezaken onderzoekt en veel meer dossiers geschikt acht voor vervolging – vorig jaar zelfs tegen 75 verdachten.

“Niet eens het topje van de ijsberg”

Waarom het FP zoveel zaken laat liggen, blijft onduidelijk: het parket geeft geen toelichting. Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen noemt het zorgwekkend: “Als zelfs bij overtuigend bewijs zo weinig vervolging volgt, raken fraudeurs niet ontmoedigd. De pakkans én de kans op straf zijn verwaarloosbaar.”

Volgens Buijsen speelt capaciteitsgebrek een centrale rol. Ook criminoloog Edward van der Torre ziet het probleem vooral bij onderfinanciering van het Openbaar Ministerie. “Het Functioneel Parket moet keuzes maken en laat daarom veel zaken liggen. Maar dat betekent wel dat fraude loont.”

Oproep tot investering

Hoewel het FP eerder pleitte voor een grotere rol van regionale parketten, betwijfelen experts of dat de oplossing is. “Als daar geen extra middelen tegenover staan, schuif je het probleem alleen maar door,” stelt Buijsen.

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat niet elke fraudezaak strafrechtelijk wordt opgepakt. De aanpak ligt volgens de woordvoerder bij Justitie en Veiligheid. Zonder investeringen in capaciteit en handhaving blijft de aanpak van zorgfraude volgens kenners symbolisch. En zolang dat zo blijft, verdwijnt er volgens hen elk jaar opnieuw zorggeld zonder dat de verantwoordelijken zich zorgen hoeven te maken.