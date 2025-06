Het bonusverbod uit 2012 verbiedt banken die staatssteun ontvangen bonussen toe te kennen aan de raad van bestuur. In 2015 is dit verbod verder uitgebreid naar het zogeheten tweede echelon, bepaalde topfuncties direct onder de raad van bestuur.

ABN AMRO is gedeeltelijk in handen van de Staat. Desondanks heeft de bank toch bonussen toegekend aan zeven functionarissen uit dit tweede echelon van in totaal ruim 1,5 miljoen euro.

Bron: ANP