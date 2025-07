FIU ontvangt ruim helft meer meldingen van ongebruikelijke transacties

Er werden veel meer meldingen gedaan dan de 2,3 miljoen van een jaar eerder. De toename komt vooral doordat betaaldienstverleners 40% meer meldingen deden vanwege het groeiende aantal transacties dat zij verwerken. Daarnaast deden crypto-exchanges (die cryptovaluta omzetten in reguliere valuta) veel meer meldingen door de nog altijd groeiende cryptomarkt. Verder steeg het aantal meldingen van creditcardmaatschappijen spectaculair tot 421.189. “DNB gaf deze instellingen de opdracht om alle vormen van fraude te melden. Waar nodig met terugwerkende kracht. De ongebruikelijke transacties vanuit deze meldersgroep zijn dus voor een groot deel fraudegerelateerde transacties die voor 2024 zijn uitgevoerd, maar pas dit jaar gemeld zijn.”

6% meer meldingen van accountants

Het aantal meldingen door banken ging juist omlaag doordat een bank samenhangende ongebruikelijke transacties niet meer als afzonderlijke meldingen doorgaf. Accountants waren in totaal goed voor 3.388 meldingen, 6% meer dan in 2023. 450 accountantskantoren deden een of meerdere meldingen, tegen nog 423 in 2023. Van deze meldingen werden er 671 bestempeld als verdachte transactie (2023: 967). In totaal schakelde de FIU voor ruim 118.000 verdachte transacties de opsporings- en inlichtingendiensten in.

Schijnbedrijven

De FIU vindt het verontrustend dat criminelen op grote schaal gebruik maken van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. “Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen. Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil. Deze zorgwekkende ontwikkeling vraagt om een bredere, gezamenlijke aanpak dan het strafrecht alleen.”

Derdenbetalingen

De FIU stuitte onder meer op netwerken van tientallen rechtspersonen die puur opgericht leken te zijn om het witwassen te versluieren. “Malafide rechtspersonen komen ook nadrukkelijk terug in de analyses op het gebied van terrorismefinanciering.” Een ander risico dat de unit benoemt, zijn derdenbetalingen. “Inmiddels is duidelijk dat derdenbetalingen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. De daadwerkelijke afnemer en/of de herkomst van de gelden zijn namelijk niet transparant. En dat biedt mogelijkheden voor criminelen om in complexe constructies geld- en goederenstromen te versluieren.”

Ook vastgoedtransacties kwamen herhaaldelijk in beeld. “Het gaat hierbij om zowel het gebruik van vastgoed om witwassen mogelijk te maken, als om vastgoed gebruikt om het criminele proces te faciliteren. Denk hierbij aan het huisvesten van slachtoffers van seksuele uitbuiting.” Op het gebied van zorgfraude zag de FIU toenemende complexiteit en verwevenheid met zware criminaliteit.