FIU-Nederland vereenvoudigt meldformulier voor belastingadviseurs

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft het vereenvoudigd meldformulier ongebruikelijke transacties voor accountants onlangs ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor de meldergroep gelden, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.

Voor wie zowel accountants- als belastingadvieswerkzaamheden uitvoert, en om die reden ook twee registraties bij FIU-Nederland heeft, is het belangrijk om er voor de zorgen dat de juiste melder-ID wordt ingevuld bij de melding. Dit bepaalt namelijk hoe FIU-Nederland de transactie registreert, laat de instantie weten.

Correcte rapportages en verantwoording

Door het juiste melder-ID te gebruiken, voorkomt de melder dat een melding die de melder doet vanuit belastingadvieswerkzaamheden wordt gemeld onder accountants (of andersom). En op die manier waarborgt FIU-Nederland correcte rapportages én verantwoording van de melding van een ongebruikelijke transactie.

Meer informatie

Hebt u als accountant of belastingadviseur vragen over het meldformulier of uw melder-ID(’s)? Of wilt u meer weten over het melden van ongebruikelijke transacties in het algemeen? Neem contact met FIU-Nederland op via fiu-frontoffice.lx@politie.nl onder vermelding van uw melder-ID.