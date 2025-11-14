OM legt trustkantoor TMF boete op voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het Openbaar Ministerie heeft trustkantoor TMF een strafbeschikking van €130.500 opgelegd wegens het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Dat had wel gemoeten na berichtgeving over fraude bij de klant.

Volgens het OM heeft TMF daarmee in 2020 en 2021 gehandeld in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Negatieve signalen genegeerd

Het onderzoek naar TMF kwam op gang na een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die samen met het OM toezicht houdt op naleving van de poortwachtersverplichtingen. Uit het onderzoek van de FIOD blijkt dat TMF betrokken bleef bij de (her)structurering van obligatie-uitgiftes van een klant, terwijl het trustkantoor in 2020 bekend raakte met negatieve mediaberichten en lopende rechtszaken rond vermoedelijke fraude door deze partij. Ondanks deze signalen werden twee transacties – volgens het OM duidelijk ongebruikelijk – niet gerapporteerd.

Het OM stelt dat TMF hiermee ernstig tekortschiet in zijn poortwachtersrol. De verplichting om ongebruikelijke transacties onverwijld te melden is een kernonderdeel van het Nederlandse antiwitwasstelsel en essentieel voor tijdige detectie van mogelijke witwas- of terrorismefinanciering.

Verhoogde boetecategorie

Omdat TMF een internationaal opererend trustkantoor is en volgens het OM een voorbeeldfunctie heeft binnen het poortwachterstelsel, is de boete ingeschaald in de vijfde categorie in plaats van de vierde. Dat leidt tot een maximale boete van €174.000 voor twee niet gemelde transacties.

Het uiteindelijke bedrag valt lager uit door een korting van 25%, omdat TMF vrijwillig, volledig en tijdig heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, waardoor dit sneller kon worden afgerond.

Signaal richting de sector

Met de sanctie onderstreept het OM dat trustkantoren en andere poortwachters alert moeten blijven op transacties die mogelijk verband houden met fraude, witwassen of andere financieel-economische criminaliteit. De zaak benadrukt bovendien het belang van het snel herkennen én melden van risico’s door dienstverleners die diep in financiële structuren van klanten zijn ingebed.

De strafbeschikking is inmiddels aan TMF opgelegd.