“We staan aan het  prille begin van een  heel interessante tijd” 

Accountantskantoor en familiebedrijf JOINSON&SPICE loopt voorop in een tijd waarin de accountant naarstig op zoek is naar betekenis, identiteit en innovatie. Gerke van Garderen (28), Young Accountant van 2024, is head of innovation en vertelt hoe hij ‘spice’ blijft toevoegen aan die zoektocht. “Je moet uitdagen om zelf het denken te doen.”

Je bent in 2018 in het bedrijf van je vader gestapt en bent inmiddels head of innovation. Op welke manier doe je de dingen anders of hetzelfde als je vader?

“We hebben een andere achtergrond. Mijn vader heeft meer accountancyervaring, ik ben meer een designer. We werken allebei vanuit een visie hoe we vinden dat iets moet zijn. Maar dat doen we wel vanuit onze eigen unieke talenten. Ik trek het daarbij vaak wat breder en ben meer van het doorgraven. Mijn aanloop naar oplossingen is weliswaar langer dan van mijn vader, maar ik geloof dat mijn oplossingen daardoor integraler zijn.”

Wat hem betreft wordt JOINSON&SPICE ‘dé accountant voor de techsector in Nederland’. Hoe kijkt hij nu naar JOINSON&SPICE?

“JOINSON&SPICE is ooit begonnen vanuit het idee dat er ruimte is voor een accountant die zich volledig focust op techbedrijven. Ik denk dat hij er heel trots op is hoe dat is gelukt en dat de aanpak die hij voor ogen had, werkt. Voor mij heeft dat geleid tot heel veel inspiratie om daarmee door te gaan. Innovatie en technologie gaan hand in hand. En bovendien, onze eigen focus op technologie kan niet zonder zelf te innoveren. Ik merk dat mijn vader nog steeds aanslaat op de visie die daarachter zit.”

Jullie zijn naar eigen zeggen ‘het audit­kantoor voor leidende techbedrijven’. Vanwaar alleen die focus op tech?

“De focus op technologie brengt het voordeel met zich mee dat je specialisatie kunt bieden. En niet alleen vaktechnisch. We hebben ook een vergelijkbare cultuur en spreken dezelfde taal. Voor ons is het inmiddels ook doodnormaal om een kantoorruimte met korte broek en t-shirt binnen te lopen. Dat is nou niet het beeld dat je verwacht van een accountantskantoor, toch?”

Aan de voorkant profileren jullie je als auditkantoor, maar bieden ook accounting aan. Hoe is de verhouding nu precies?

“De verdeling bij ons is nu tachtig procent audit, twintig procent advisory.”

En wat maakt een accountantskantoor zo bijzonder of anders als je dit doet voor start-ups en scale-ups?

“Scale-ups en start-ups hebben continu te maken met verandering. De accountant wil vooral zekerheid bieden in die veranderingen en daarover controle hebben. Dat lijkt heel tegendraads, maar vanuit ons perspectief is het juist heel logisch om daarmee de vraag te kunnen beantwoorden hoe je gecontroleerd innoveert, ontwikkelt en toe werkt naar duurzame groei.”

Hoe kijk je naar de rol van JOINSON& SPICE in het huidige speelveld waarin techbedrijven de toekomst vormgeven en veel bepalen?

“Je kunt er op meerdere manieren naar kijken. Wat ik zie is dat er veel aandacht voor is en dat we als Nederland onafhankelijk willen zijn van die big tech. Je ziet nu dat de EU met regelgeving heel erg erop inzet deze invloed van grote techbedrijven te beheersen. Tegelijkertijd ben ik ook heel optimistisch. Ja, ze hebben veel invloed en macht. Maar het is ook van alle tijden dat – als er een groot product of marktsegment ontstaat – er vanzelf weer nieuwe open-source alternatieven ontstaan die de status quo uitdagen. Ik verwacht dat deze trend doorzet. Het biedt in ieder geval ongelooflijk veel kansen voor bedrijven en daarmee ook voor Europa als continent om met alternatieven te komen.”

Jullie zijn in 2014/2015 uitgeroepen tot meest vooruitstrevende accountants­kantoor. Hoe kijk je daar nu tien jaar later op terug?

“Ik zat toen nog niet in het bedrijf, maar ik zie het als een bevestiging dat de visie van JOINSON&SPICE ook werkt in de huidige tijdsgeest. Maar wat er toen werd gepresenteerd voor die award? Daarvoor zou je nu niet meer een award krijgen. Ik zie overigens wel dat we, met het pad dat we nu zijn ingeslagen, nog steeds op de goede weg zijn om net zoveel awards te winnen als we hiervoor deden, haha.”

Wat doen jullie nu om ’vooruitstrevend’ te blijven in al het geweld van AI en automatisering?

“Een kwestie van blijven uitdagen waar je mee bezig bent en geloven dat het altijd beter kan en mag. Daarnaast ontwikkelen we onze eigen software waarmee we de capaciteit en opties hebben om nieuwe toepassingen van AI snel uit te proberen op een manier die veilig omgaat met data. Dat geeft ons veel flexibiliteit.”

Hoe blijf je innovatief in tijden van krapte?

“We ontwikkelen, net als ons eigen systeem, alles zelf en hebben daardoor ook de capaciteit om iets uit te proberen en ons af te vragen wat het nou betekent. Je kunt hierdoor je eigen innovatie een boost geven binnen een veilige context. Je moet er wel altijd op vertrouwen dat je gaandeweg in zo’n experimentele fase op een nieuw pad terechtkomt. Dat is soms een gok, want soms werkt het niet of is de technologie er nog niet klaar voor.”

Bereiken we nu zo langzamerhand een piek rondom AI en automatisering of beginnen we nog maar net?

“We zitten midden in die hype cycle en dat maakt het ook zo interessant. Er komen steeds meer en steeds sneller nuttige toepassingen bij voor ons vak. We staan aan het prille begin van een heel interessante tijd.”

Vertel, waar zijn jullie nu mee bezig?

“We zijn, terwijl we dit gesprek hebben, veel aan het experimenteren met AI-agents. Alleen dat biedt al ontzettend veel ruimte om nieuwe dingen te proberen wat vroeger niet kon. Je kunt met AI op plekken in een proces zitten waar voor ons niet zozeer het spannende werk zit, maar waarin nog wel ontzettend veel valt te ontdekken. Dit is in allerlei deelprocessen te doen. Bijvoorbeeld door informatie te verzamelen uit minder gestructureerde bronnen. Dat kan een controleteam veel tijd kosten, maar AI-agents kunnen dat op de achtergrond doen en relevante inzichten delen met het team.”

Hoe kijk jij naar betrouwbaarheid tussen al dit AI-geweld?

“Welke grenzen je stelt en hoe veilig iets is, moet in beleid zijn vastgelegd. Dat is en blijft een zoektocht. In de markt zie je nu heel erg die drang naar en behoefte aan meer zekerheid. Goede toepassingen die dat faciliteren zijn nog schaars.”

Geef eens een voorbeeld.

“Stel dat je een LLM (Large Language Model) inzet om een controleconclusie te vormen. Dat zou nu nog geen goed plan zijn. Je kunt dat namelijk heel moeilijk valideren. Je weet niet waar dat op is gestoeld. Een riskante toepassing dus, waarvan je weet dat er fouten komen. Aan de andere kant kun je met AI de vastlegging wel controleren. Wij zetten AI hierom ook meer in als feedbacktool. Niet echt een complexe toepassing, maar het is nu veel toegankelijker dan eerst. Met de juiste sanitychecks kun je dit goed coachen. De naam voor al die AI-applicaties en modellen hebben wij nu omgedoopt tot SpiceGPT.”

Waarover ben je op dit moment het meest enthousiast?

“Ik geloof er echt in om AI-agents te integreren als teamleden. Die kunnen voorbereidend werk doen, informatie opvragen bij klanten en eerste werkzaamheden uitvoeren zodat de menselijke teamleden direct aan de slag kunnen met posten die klaar zijn voor de typische accountantsblik. Daarnaast kunnen AI-agents tegenlezen en eventuele discrepanties of gemiste informatie naar voren halen. Daar zijn we nog niet, maar we werken er wel naartoe.”

Is er straks nog wel ruimte voor een accountant?

“Dat hoor je steeds vaker, maar dat klopt niet. Ik denk zelfs dat er meer ruimte ontstaat voor accountants. Mede door de regeldruk die steeds groter wordt, heb je een onafhankelijk accountant nodig die het grotere plaatje ziet. De accountant in optima forma staat voor betrouwbaarheid.”

Vervangt AI ook niet de strategisch wordende rol dan?

“Een accountant heeft meerdere rollen. In de basis gaat deze over zekerheid bieden aan derden en de impact die je daarmee kunt realiseren. Die rol blijft.”

En welke rol zie je weggelegd voor blockchain?

“Dat is een interessante. Er komen meer organisaties die volledig gedecentraliseerd zijn en alleen maar bestaan uit mensen die tokens hebben. Wat doet een accountant die daar binnen komt lopen? Wie is je aanspreekpunt? En hoe ziet een proces eruit dat volledig is vastgelegd in smart contracts en alles automatisch afrekent? Is het dan misschien interessanter een verklaring op een proces te geven?”

Zie je ook kansen voor de accountancy in deze technologie?

“Ik zie vooral kansen in zaken die nu nog worden gevalideerd, maar die eigenlijk niet gevalideerd hoeven worden. Blockchain kan dat namelijk faciliteren. Ik weet dat de Belastingdienst hier ook mee bezig is. Bijvoorbeeld om de btw-afdracht via smart contracts meteen te regelen bij het afrekenen. Maar ook hier zeg ik, blockchaintechnologie moet ervoor zorgen dat de accountant sneller en beter wat kan zeggen over de betrouwbaarheid. Daar gaat het in essentie om.”

Bij je verkiezing als Young Accountant 2024 zei je: “Het geeft me nóg meer energie om te blijven bouwen aan gebruiksvriendelijke innovaties, deze in de praktijk te brengen en te blijven leren en doorontwikkelen.” Waar loop je op dit moment tegenaan?

“De praktische toepassing van AI-agents valt me nu nog tegen, maar ik geloof er wel in. Informatie moet nuttig zijn. Die informatie wordt pas nuttig als iemand ze kan valideren en daarop kan steunen. Veel AI-toepassingen zijn nog lastig te valideren. Ik zie bijvoorbeeld voor mij dat AI-agents deze informatie direct uit de systemen van klanten halen. Als je dat op procedureniveau kunt doen, dan kan de accountant de informatie beoordelen. Daar ligt ook de meerwaarde van de accountant.”

Er is minder aanwas van nieuwe accountants en tegelijkertijd vergrijst het beroep. Hoe kunnen we het vak ‘spicy’ houden voor de nieuwe accountants?

“We moeten ervoor waken dat we het gebruik van AI uit luiheid faciliteren. Tegelijkertijd moet je jezelf uitdagen zelf het denken te doen. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid willen begrijpen wat er gebeurt, daar horen ingewikkelde vraagstukken bij. Wat moet je ervan zeggen? Hoeveel moet je erover zeggen? Hoe ver moet dat worden uitgewerkt? Informatie op elkaar laten aansluiten, is het begin. In het inzicht dat je daaruit haalt, zit de waarde die je kunt toevoegen.”

Hoe houden jullie het zelf spicy?

“Door ruimte te geven om die meerwaarde te kunnen toevoegen. Dat maakt wat we doen een spannende ontdekkingstocht naar nieuwe, interessante inzichten langs steeds nieuwe technieken.”

Zou je nog wel ‘moeten willen’ beginnen als accountant in tijden van krapte?

“Het is nog steeds een interessant beroep, maar er is ook veel waarop je kunt afknappen. Zeker als beginnend teamlid zie je de meerwaarde van het werk niet altijd door het aansluitwerk dat je vaak moet doen. Tegelijkertijd is er ook weer veel misvatting over het vak. Op forums wordt de nadruk veel gelegd op de eentonigheid.”

Welke misvatting zou je willen ontkrachten dan?

“Als je de wat meer ervaren accountants spreekt, dan hoor je daar juist weer meer over de intellectuele kant. Het gevoel van impact hebben op de samenleving is er bij hen wel. Zeker bij scale-ups en start-ups voelen wij die impact heel duidelijk. Zo kun je bovendien echt een ondernemer bevragen naar zijn interpretaties over bepaalde zaken. Dat is iets heel unieks aan het vak als je daar eenmaal bent. Daar moeten we vaker over communiceren, vind ik.”

Waarover?

“De impact die je kunt maken en de plekken waar je terechtkomt in organisaties. Zowel de impact als de veelzijdigheid is er wel degelijk namelijk.”

Je bent daarnaast nog lid van twee NBA-werkgroepen.

“De toekomst fascineert mij enorm. Dat bespreken we veel binnen de werkgroepen ‘AI en Algoritmes’ en ‘Controle van de Toekomst’. De laatste tijd hebben we het vanzelfsprekend heel veel over generatieve AI en hoe deze in te zetten in de praktijk. Het is onze verantwoordelijkheid accountants te laten zien, vooral met concrete voorbeelden, wat het voor hun kantoor kan betekenen. Bovendien haal ik ook voor JOINSON&SPICE veel uit de discussies met de werkgroepen, omdat iedereen vanuit een andere context naar het vak kijkt.”

Wat is het geheim achter het succes en de toegevoegde waarde van JOINSON&SPICE? Al het zoete aandacht geven, een ultiem umamimodel of toch echt de unieke Van Garderen-spice?

“Dat zijn we zelf ook nog steeds aan het uitvinden, haha. Ik denk toch dat het onze interesse en nieuwsgierigheid zijn en het geloof in relevantie. Wat we vaak terugkrijgen van klanten is dat we de onderneming op een manier begrijpen die ze zelf nog niet eerder hadden ervaren. Dat gevoel komt vooral naar voren door de vragen die we stellen. Neem de jaarrekening. Daarover wil je zekerheid hebben. Maar als je echt vanuit diep en goed begrip alles controleert, dan kom je zaken tegen die je anders niet was tegengekomen. Daarnaast denk ik dat we met veel van onze klanten een goede cultuurmatch hebben, we delen dezelfde passie voor technologie.”

Waarop moet je letten als je innovatie echt goed wilt inzetten?

“Je moet bij innovatie echt de focus houden op het effectief gebruik ervan. Niet te vroeg te veel willen doen, visie ontwikkelen en maar alleen keuzes maken die voor nu belangrijk zijn. En dat begint altijd met de creativiteit en het analytisch vermogen dat je loslaat op een probleem of situatie.”

Wat is volgens jou de belangrijkste mindset die accountants de komende jaren moeten hebben?

“Altijd denken dat het beter kan: kwalitatiever, sneller of gewoon leuker. Dat kan altijd.”

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen