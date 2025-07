Kamer voor zwaarder belasten private-equitymanagers in box 2

De Tweede Kamer kende afgelopen donderdag een chaotische laatste dag voor het zomerreces, met als climax de stemmingen over de asielwetten. In de hausse aan stemmingen werd ook nog een fiscaal onderwerp behandeld: de winsten die managers van private-equitypartijen behalen, oftewel de lucratiefbelangregeling.

Herhaalde motie

Voormalig staatssecretaris Idsinga (NSC) had een motie ingediend om als onderdeel van het Belastingplan 2026 een wetsvoorstel in te dienen dat voordelen behaald door private-equitymanagers zwaarder in box 2 belast. Daarmee volgde hij een eerdere motie van zijn hand op uit april vorig jaar. Die was al aangenomen door de Kamer en verzocht de lucratief-belangregeling zodanig aan te passen dat managers in de private-equitysector ten aanzien van hun carried interest zwaarder worden belast dan binnen de huidige Wet inkomstenbelasting het geval is, met het oog op de keuzemogelijkheid om voor box 2 te kiezen ten aanzien van deze belangen. Omdat daarover nog geen regelgeving is voorzien, kwam Idsinga in juni met een tweede motie. 110 leden stemden voor de motie. VVD, BBB, CDA, JA21 en FvD stemden tegen.

‘Niet noodzakelijk’

Staatssecretaris Van Oostenbruggen had eerder die week in een brief aan de Tweede Kamer nog aangegeven de eerder aangehouden motie als ‘ontijdig’ te preadviseren. “Zoals hiervóór is aangegeven, is het wets- en uitvoeringstechnisch mogelijk om een dergelijke maatregel waarbij de effectieve belastingdruk in box 2 wordt verhoogd voor belastingplichtigen met een middellijk gehouden lucratief belang in het Belastingplan 2026 op te nemen en in te voeren per 1 januari 2026. De budgettaire opbrengst van deze maatregel bedraagt naar eerste inschatting circa € 20 miljoen tot € 80 miljoen en is relevant voor het inkomstenkader.” Maar: “Uit de internetconsultatie blijkt niet direct dat een aanpassing van de huidige lucratiefbelangregeling noodzakelijk is.”