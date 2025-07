Vaste bpm voor uitstootvrije motoren en bijzondere personenauto’s

De aanschafbelasting voor motoren en personenauto’s die geen CO₂ uitstoten, is begin deze maand omgezet in een vast bedrag. Dat geldt met terugwerkende kracht.

Sinds 1 juli geldt voor een motor die geen CO₂-uitstoot of een bijzondere personenauto (kampeerauto, ambulance, rolstoelvervoer, lijkwagen, gepantserde auto) zonder CO₂-uitstoot een vast bpm-bedrag, meldt de Belastingdienst. Voor een bijzondere personenauto zonder CO₂-uitstoot geldt nu een bedrag van € 667, voor een motor geldt € 200. Deze bedragen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.

Wie tussen 1 januari en 1 juli aangifte bpm heeft gedaan voor deze voertuigen, heeft dus misschien te veel bpm betaald. “U krijgt daar uiterlijk in september bericht over van ons”, zo schrijft de fiscus. “U hoeft dus geen bezwaar te maken. Als u te veel bpm hebt betaald, dan krijgt u geld terug. Of we verrekenen het bedrag met een eventuele belastingschuld.”