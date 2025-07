Oud-FIOD’er Douma (105), pensioen na 39 jaar en 4 maanden, liep bonus mis

De FIOD bestaat 80 jaar en blikt terug met een aantal interviews en achtergrondstukken. In één bijdrage komt Dirk Douma aan het woord. Hij is met 105 jaar de oudste nog levende oud-medewerker van de dienst. Met afstand.

Dirk Douma is met 105 jaar met afstand de oudste nog levende oud-FIOD’er. Op de website van de dienst staat een boeiend interview. De hoogbejaarde Amstelvener woont nog zelfstandig en blikt terug op een lange carrière, waarvan hij twintig jaar (1966-1985) doorbracht bij de opsporingsdienst. Zijn loopbaan begon kort na de Tweede Wereldoorlog. Als zoon van een Friese boerenfamilie was het al bijzonder dat hij naar de MULO ging. Via de Belastingdienst en de Douane kwam hij in 1966 bij de FIOD terecht, die toen nog maar twintig jaar bestond.

Op de Solex naar Schiphol

Voordat Douma bij de FIOD werkte, was hij onder meer actief als dienstgeleider in Friesland en als verificateur op Schiphol. Daar controleerde hij documenten en vracht, vaak in het weekend en zonder overwerkvergoeding. Protesten tegen deze omstandigheden liepen uit op een conflict met de leiding, waarna hij overstapte naar de FIOD in Amsterdam.

Onderzoek in heel Nederland

Bij de FIOD werkte Douma als verificateur en later als chef van de buitendienst. Hij reisde het hele land door in dienstauto’s, op zoek naar aanwijzingen van fraude. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat een Groningse vleeshandelaar jarenlang invoerrechten had ontdoken met gemanipuleerde boekhouding. Toen deze verdachte hem en een collega probeerde om te kopen met een etentje, betaalden de FIOD’ers uiteindelijk zelf de rekening.

Smokkel en stokerijen

In de jaren zestig tot tachtig had de FIOD vooral te maken met accijnsfraude: eerst met boter, later met dieselolie en alcohol. In 1977 was Douma betrokken bij de aanpak van een illegale installatie voor het ontkleuren van diesel in Valburg — een grote doorbraak in de strijd tegen brandstofsmokkel. Ook illegale alcoholstokerijen werden in die tijd regelmatig opgerold.

Geen jubileumbonus

Douma werd in 1985 met pensioen gestuurd, 39 jaar en 110 dagen na zijn eerste werkdag als Rijksambtenaar. Dat was geen 40 jaar en daardoor liep Bouma de bijbehorende bonus mis. Toch kijkt hij met voldoening terug. ‘Ik heb veel geleerd, veel gezien en veel gelachen. En altijd mijn werk serieus genomen.’

Klik hier voor meer artikelen over 80 jaar FIOD.

Bron: FIOD