Debt advisory: De sleutel tot succesvolle groeistrategieën 

Een gevolg is dat het voor mkb- en mid-corporate bedrijven steeds lastiger wordt om financiering te verkrijgen via traditionele kanalen. Vooral als het gaat over complexe financieringsvraagstukken waarvan de prognose vooraf lastig te voorspellen is.

Strategie, ambitie en kredietbehoefte

Bedrijven hebben voor de lange termijn behoefte aan een financieringsstructuur die de onderneming in staat stelt ongehinderd haar ambities te realiseren. Je vraagt je wellicht af welke soorten financiering er beschikbaar zijn, buiten de traditionele bankfinanciering?

Allereerst kijken we naar de soort kredietbehoefte van de onderneming. De belangrijkste zijn:

Realisatie van groeiambities: dit betekent het aantrekken van kapitaal of krediet voor (internationale) groei.

Financieren van overnames: dit kan de financiering van een strategische aankoop zijn of de inrichting van een buy-and-build strategie zodat meerdere acquisities gefinancierd worden. Andere voorbeelden zijn de management buy-out of buy-in.

Optimalisatie van de kapitaalstructuur door herfinanciering: het doel hierbij kan zijn om de vrije kasstromen maximaal te kunnen gebruiken voor de groeiambitie en de aflossingsdruk te beperken. Krediet- of leningsvormen waar aan het eind van de looptijd (zogenaamd bullet-aflossing) wordt afgelost zijn hier een goed voorbeeld van.

Een optimale mix van financieringsvormen

Naast de traditionele bankfinanciering kijken we welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Een optimale kapitaalstructuur kan uit zowel vreemd vermogen als aandelenkapitaal bestaan. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van hybride vormen als achtergestelde- of converteerbare leningen.

Het voordeel van achtergestelde leningen is dat deze het vermogen versterken. Financiers zijn bereid te financieren als er sprake is van voldoende risicodragend (eigen) vermogen. De financier vraagt als het ware een buffer. Het kenmerk van de achtergestelde lening is dat deze wordt meegerekend bij het eigen vermogen en de financiering dus wel mogelijk maken.

Een converteerbare lening (mezzanine financiering) is ook een leningsvorm die wordt aangetrokken als er in beginsel een tekort aan garantiekapitaal is. De (vaak aflossingsvrije) lening heeft het karakter van eigen vermogen en is aantrekkelijk bij de financiering van groei. De naam zegt het al. De lening is converteerbaar naar ‘gewoon` aandelenkapitaal. Aan het einde van de looptijd (vaak 5 jaar) bepaalt de verstrekker of de lening wordt afgelost of conversie naar aandelen plaatsvindt. Een belangrijk aspect hierbij is de waardering van de betreffende aandelen.

Een belangrijke toetreder in financieringslandschap zijn de debt funds. De opkomst van debt funds is een sterk groeiende ontwikkeling in Europa. Debt funds worden gefund door o.a. pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Naast de traditionele banken, waarvan de bereidheid door wettelijke toezicht beperkt is, financieren debt funds in sterk toenemende mate de investeringen van MKB en Mid-corporate bedrijven. Een recent voorbeeld is de begeleiding van MTD Water door Aeternus in samenwerking met Focus Capital Partners (Ierse partner binnen het M&A-Worldwide netwerk). > Lees meer over dit proces

Het is volgens ons zeker de moeite waard om financiering vanuit een breder perspectief te bekijken. Veel mogelijkheden en voordelen blijven momenteel nog onbenut, wat een remmend effect kan hebben op de groei van de onderneming.

Zekerheid, flexibiliteit en gunstigere voorwaarden

Bedrijven die kiezen voor debt advisory, krijgen toegang tot nationale en internationale financiers die invulling geven aan zowel standaard als complexe financieringsstructuren. Hiermee ontstaat een grotere mate van zekerheid over de haalbaarheid van de plannen en kunnen bedrijven blijven focussen op de kernactiviteiten. Door meerdere alternatieven te onderzoeken ontstaan financieringsoplossingen tegen gunstigere voorwaarden die passen bij de doelstellingen. Denk hierbij aan structuur, looptijd, rente en aflossingen. Daarnaast zijn zekerheden en convenanten van belang.

Expertise en ervaring bij Aeternus

Aeternus beschikt over een eigen debt advisory team. Het team bestaat uit financieringsspecialisten en begeleidt ondernemingen bij het aantrekken van financieringslijnen die invulling geven aan de lange termijn ambities van de onderneming. We bieden waardevolle inzichten in financiële planning en strategieontwikkeling op korte en lange termijn.

De rol van Aeternus

Strategische begeleiding en haalbaarheidsanalyse: Bij de inventarisatie wordt het ondernemingsprofiel en bedrijfsplan met de toekomstige investeringsstrategie in kaart gebracht. De financieringsbehoefte werken we uit in een maatwerkoplossing. Bij de analyse maken we gebruik van van de actuele branchekennis van de brancheteams. Een scherp beeld van de brancheontwikkelingen is van groot belang voor het bepalen van de financieringsstructuur passend bij de (lange termijn) behoefte van de onderneming. (Internationaal) Netwerk: Aeternus beschikt over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale financiers. Ruim 200 partijen verdeeld over verschillende landen zijn opgenomen in een eigen database. Dit stelt ons in staat om de juiste partners te vinden voor de financieringsbehoefte van de opdrachtgever. We selecteren de kredietverstrekkers en leggen hen het bedrijfsmodel en de strategische plannen uit. Onderhandelingskracht: Dankzij ervaring en expertise zijn we in staat te onderhandelen over de prijs en voorwaarden van kredietfaciliteiten. Waardecreatie: Aeternus doelt niet alleen op het verkrijgen van financiering, maar ook op waardecreatie voor de lange termijn. Bij het beoordelen van financieringsplannen en -structuren voeren wij een diepgaande analyse uit om ervoor te zorgen dat de financiering bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de onderneming.

Proces

De begeleiding van middelgrote en grote ondernemingen in het financieringstraject is een complex proces en vereist specialisme. Van de eerste analyse tot en met de verstrekking van de financieringsstructuur zijn we betrokken. Indien gewenst kunnen we een rol spelen bij het beheer van de kredietlijnen die verdeeld kunnen zijn over meerdere partijen. Hierdoor ontstaat er een optimale samenwerking met de diverse kredietverstrekkers.

Het wel of niet doen van grote investeringen met geld uit een financiering is een dilemma waar men goed over moet nadenken. Aeternus helpt jou met het maken van de juiste afwegingen die voor jouw bedrijf relevant zijn. Meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.