Eenvoudiger werken met deze drie koppelingen

Voor medewerkers van accountancy- en administratiekantoren is efficiëntie van groot belang. Online bedrijfssoftware biedt koppelingen die werkzaamheden vereenvoudigen. Denk aan koppelingen met boekhoudsoftware, salarissoftware en een financial service provider zoals Mollie.

Het integreren van de software met het boekhoudpakket van klanten zorgt voor een goede overdracht van financiële gegevens. Zoek naar een systeem dat koppelt met diverse bekende boekhoudpakketten, waaronder Twinfield, AccountView, e-Boekhouden, Exact, SnelStart en Yuki. Er vindt automatische gegevensoverdracht plaats. Facturen die in de bedrijfssoftware worden aangemaakt, komen automatisch terecht in het boekhoudpakket. De betaalstatussen van facturen zijn altijd up-to-date.

Koppeling met salarissoftware

Een koppeling tussen de bedrijfssoftware en een salarissoftware, zoals Nmbrs®, synchroniseert personeelsgegevens en vereenvoudigt de salarisadministratie. Mutaties in personeelsgegevens hoeven slechts in 1 systeem bewerkt te worden, wat tijd bespaart en consistenie waarborgt. Daarnaast worden geregistreerde uren direct doorgezet naar de salarissoftware voor een correcte loonverwerking.

Koppeling met financial service provider

Door de bedrijfssoftware te koppelen aan een financial service provider, optimaliseer je het betaalproces voor klanten. Je biedt klanten meerdere betaalopties aan, zoals iDEAL, creditcard en een automatische incasso. Hiermee vergtoot je de kans op tijdige betalingen. Door een betaallink of QR-code aan facturen toe te voegen, maak je het klanten ook nog eens eenvoudig om direct te betalen.

Slim koppelen

Het implementeren van deze software koppelingen verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid van administratieve processen aanzienlijk. Door handmatige handelingen te verminderen en systemen naadloos met elkaar te laten communiceren, bespaar je tijd en verklein je de kans op fouten. Overweeg deze integraties om jouw werkzaamheden te optimaliseren en klanten nog beter van dienst te zijn.

Met onze modulaire en flexibele software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.