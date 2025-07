DAC7 voor digitale platformen: hoe accountants hun klanten compliance helpen automatiseren

De invoering van de Europese DAC7-richtlijn betekent een fundamentele verschuiving in hoe digitale platforms gegevens moeten verzamelen, verifiëren en rapporteren. Wat eerst een administratieve bijzaak leek, is nu een bron van compliance-risico’s en operationele kosten geworden. Voor accountants die digitale marktplaatsen als klant bedienen, ontstaat daarmee niet alleen een nieuwe verantwoordelijkheid, maar ook een kans om proactief waarde toe te voegen.

Wat betekent DAC7 in de praktijk?

Vanaf rapportagejaar 2023 zijn platform exploitanten verplicht om uitgebreide gegevens van verkopers op hun platform vast te leggen én jaarlijks te rapporteren bij de Belastingdienst. Dit gaat om maar liefst 22 datavelden per verkoper, waaronder TIN’s, geboortedata, adressen en bankgegevens. De deadline ligt jaarlijks op 31 januari. Veel platformen, en hun adviseurs, worstelen met deze rapportageverplichting, zeker als het handmatig gebeurt.

De gevolgen van handmatig werken

Bij veel middelgrote platforms leidt handmatige onboarding en rapportage tot:

Hoge foutpercentages (TIN-verificatie, ontbrekende data)

13+ interacties per verkoper om gegevens compleet te krijgen

Vertraging in omzet door trage activering van nieuwe verkopers

120+ uur per maand aan correctiewerk voor rapportages

Boete risico’s bij te late of onjuiste indiening

Voor accountants die deze processen (deels) begeleiden of controleren, is dit niet schaalbaar, laat staan winstgevend.

Automatisering als oplossing: cijfers uit de praktijk

Steeds meer platforms kiezen voor automatisering. De verschillen zijn opmerkelijk:

90% minder fouten: door geautomatiseerde validatie en dashboards

Cycle time van 50 dagen → <10 dagen: bij risicovolle verkoper-screening

70% minder handmatig werk in rapportage voorbereiding

88% minder boeterisico dankzij automatische deadline bewaking

Deze cijfers zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden van Europese platforms die DAC7 inmiddels hebben geautomatiseerd.

Voorbeeld uit de praktijk: ‘Munch’ marktplaats

Een Europese e-commerce marktplaats, actief onder de naam Munch, wist binnen acht maanden:

De EU-dekking te verdubbelen

Rapportage voorbereiding terug te brengen van 3 weken naar 48 uur

Het compliance-team met 70% te verkleinen

Uit te breiden naar twee nieuwe markten door compliance-efficiëntie

Zonder automatisering was deze groei vrijwel onmogelijk geweest.

Welke rol speelt de accountant?

Als accountant of adviseur van platform klanten kun je een sleutelrol spelen bij:

Inrichting van onboarding- en validatieprocessen

Evaluatie van compliance-oplossingen (build vs buy)

Controle van volledigheid en juistheid van de DAC7-rapportages

Aanbieden van DAC7-compliance als dienst via een white-label model

Sommige kantoren bouwen DAC7-rapportage inmiddels in als standaard onderdeel van hun dienstverlening voor e-commerce- of platform klanten.

Tools als Supplied: ondersteuning zonder omweg

Compliance software zoals Supplied is speciaal ontworpen voor digitale platforms en hun adviseurs. Functies zoals:

Realtime verificatie van TIN’s, adressen en bankgegevens

Integraties met VAT information exchange system (VIES) en lokale overheids databases

Bulk-verwerking en foutdetectie

Automatische rapport generatie per jurisdictie

maken het mogelijk om met minimale handmatige inspanning te voldoen aan de strengste eisen van DAC7. Let wel: Supplied is slechts één voorbeeld van deze ontwikkeling, belangrijker is de trend dat automatisering steeds vaker wordt ingezet als risicobeheersings instrument én groeiversneller.

Conclusie: DAC7 als kans voor de accountant

DAC7 hoeft geen bottleneck te zijn, het kan juist een manier zijn waarop accountants zich onderscheiden. Klanten verwachten niet alleen dat je weet wat ze moeten rapporteren, maar ook hoe je het proces efficiënt, compliant en schaalbaar inricht. Met de juiste tooling én begeleiding kan compliance evolueren van een verplicht nummer naar een strategisch voordeel.

Meer informatie over DAC7-compliance en automatisering vindt u op www.getsupplied.ai. Of neem contact op met een specialist voor een vrijblijvend gesprek over hoe u DAC7-diensten aan uw platform klanten kunt aanbieden.