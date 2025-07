Duizenden leaserijders betaalden in 2020 te veel bijtelling

De leasemaatschappij, fusieresultaat van ALD en Leaseplan, meldt dat naar aanleiding van een uitspraak van de Groningse rechter eerder deze maand. De leaserijder die de rechtszaak had aangespannen, had zijn werkgever in april 2019 een auto laten bestellen, maar die werd pas in mei 2020 bezorgd. Toen was de bijtelling inmiddels verhoogd van 4% naar 8%. De man vond dat hij recht had op het lagere bijtellingstarief dat in 2019 gold. Hij zou namelijk een andere keuze hebben gemaakt als hij ten tijde van de bestelling had geweten dat de bijtelling in 2020 verhoogd zou worden. Die verhoging is bekendgemaakt in juni 2019. Volgens de Belastingdienst moest wel het hogere bijtellingspercentage betaald worden.

Schending eigendomsrecht

De rechter overwoog dat de wetgever bij de verhoging niet heeft bedacht dat de wachttijden voor elektrische auto’s louter door het fiscale voordeel erg lang waren en geen oplossing heeft voorzien voor de groep mensen die met een levering in 2020 het deksel op de neus kregen. “Voor de rechtbank weegt zwaar dat het de wetgever duidelijk had kunnen (en moeten) zijn dat er een redelijk grote groep mensen zou zijn die op het moment van de aankondiging van de verhoging van de bijtelling al verplichtingen waren aangegaan die niet zomaar teruggedraaid konden worden.” Er is sprake van schending van het eigendomsrecht zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Besteld in 2019, geleverd in 2020

Ayvens heeft zelf onderzoek gedaan naar hoeveel klanten hun auto in 2019 lieten bestellen, maar er pas in 2020 mee konden rijden. In 2019 kwamen elektrische leaseauto’s sterk in opkomst, legt Ayvens uit. Dat begon in de zakelijke markt, die werd gedreven door de lage bijtelling van 4% op volledig elektrische voertuigen. De gekte liep dusdanig op, dat er in december 2019 lange rijen wachtenden stonden om nog snel een ‘goedkope’ Tesla op te halen.

Ayvens schat nu dat ongeveer 2.000 leaserijders minder mazzel hadden en pas in 2020 een leaseauto kregen. “Als wij kijken naar het aantal leaserijders binnen onze eigen vloot en we extrapoleren dat naar de totale leasemarkt in Nederland, dan gaat het om ongeveer 2.000 leaserijders die voor 1 juli 2019 hun elektrische auto hebben besteld en die in het jaar 2020 afgeleverd hebben gekregen.” De geleden schade per leaserijder bedraagt volgens het leaseconcern ongeveer € 100 netto per maand. Over een periode van een jaar kan dat dus oplopen tot ruim € 1.000 per persoon.

Het is niet duidelijk wat de uitspraak in Groningen betekent voor andere leaserijders. Die zouden eveneens een rechtszaak kunnen aanspannen en daarbij verwijzen naar dit oordeel van de rechter.

(ANP/Rechtspraak.nl)