Nederland moet van EU ook buitenlandse fbi’s belastingvoordeel geven

Brussel was vorig jaar al een inbreukprocedure begonnen om ons land te dwingen zich aan de Europese regels te houden. Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) kunnen gebruikmaken van de afdrachtsvermindering dividendbelasting, maar buitenlandse fondsen kunnen dat niet. Als de wet wordt aangepast, zou dat € 1,2 miljard aan belastinginkomsten schelen.

Vrij verkeer van kapitaal

Voor buitenlandse beleggingsinstellingen is het nu minder aantrekkelijk is om te beleggen in Nederlandse bedrijven, stelt de Europese Commissie. En dat is in strijd met het vrije verkeer van kapitaal binnen de EU. De regering vond vorig jaar echter nog dat de huidige regeling gerechtvaardigd is omdat het algemeen belang wordt gediend.

Als Nederland niet binnen twee maanden aan het verzoek voldoet, dan stapt de Europese Commissie mogelijk naar het Europees Hof van Justitie. De kwestie kwam al eens voor de Hoge Raad, die toen oordeelde dat de regeling mocht blijven bestaan omdat buitenlandse fondsen geen Nederlandse dividendbelasting inhouden op het moment dat zij winst uitkeren aan hun deelnemers.

Bron: FD