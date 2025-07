De Vbar komt eraan. Tijd om grip te krijgen op je zzp-risico’s

Op 7 juli 2025 heeft het kabinet het Wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet duidelijkheid geven over wanneer er sprake is van een dienstbetrekking en wanneer van zelfstandig werk.

Voor jou als financieel professional is dit relevant vanwege de gevolgen voor loonheffingen, administratieve verplichtingen én het risico bij de inzet van zzp’ers bij je klanten.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Vbar introduceert een nieuwe wettelijke toetsingssystematiek, gebaseerd op twee kernvragen:

Is er sprake van inhoudelijke en organisatorische aansturing?

→ Dat wijst op werknemerschap.

Draagt de werkende ondernemersrisico en werkt hij/zij zelfstandig?

→ Dat wijst op zelfstandig ondernemerschap.

Daarbovenop komt er een beoordelingskader met vijf indicatieve elementen:

De werkende draagt financieel risico en ontvangt de resultaten van de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden zelfstandig en herkenbaar uitgevoerd.

De werkende beschikt over specifieke expertise.

De opdracht is kortdurend of kleinschalig qua uren.

De werkende toont ondernemerskenmerken, ook bij andere opdrachtgevers.

Rechtsvermoeden bij laag tarief

Bij een uurtarief onder de €36 (excl. btw) geldt straks een rechtsvermoeden van werknemerschap. De werkende kan dan eenvoudiger een arbeidsovereenkomst afdwingen. De bewijslast dat er géén sprake is van een dienstbetrekking ligt dan bij de opdrachtgever.

Wat betekent dit voor jouw praktijk als salarisprofessional?

De invoering van Vbar vraagt om een kritische blik op alle bestaande én toekomstige arbeidsrelaties met zelfstandigen bij je klanten. Concreet betekent dat:

Breng bestaande overeenkomsten van opdracht in kaart en toets ze aan het nieuwe kader.

Check tarieven en let extra op risico’s bij uurtarieven onder de €36.

Leg de feitelijke werkwijze goed vast – inclusief sturingslijnen en afspraken over verantwoordelijkheid.

Adviseer HR en inkoop over mogelijke contractuele en fiscale gevolgen.

Evalueer de modelovereenkomsten die je nu gebruikt: de bestaande DBA-modellen bieden mogelijk onvoldoende zekerheid.

Ondersteuning: ZZP Risico Scan

Wil je snel inzicht in de fiscale risico’s bij zzp-inhuur? De ZZP Risico Scan helpt je verder. Deze tool biedt een concrete risicoanalyse en advies, afgestemd op de specifieke situatie van jouw organisatie of klant. Ook geschikt als nulmeting of voor periodieke controle.

Planning en handhaving

Inwerkingtreding Vbar : 1 juli 2026 (vooralsnog). Tijdig voorbereiden is cruciaal.

: 1 juli 2026 (vooralsnog). Tijdig voorbereiden is cruciaal. Belastingdienst handhaaft al strenger op schijnzelfstandigheid. Wacht dus niet met het checken van lopende zzp-constructies.

Fiscale risico’s bij inhuur beperken? Wij denken graag met je mee. Neem contact op voor advies of plan direct een ZZP Risico Scan in. Zo zorg je ervoor dat jouw organisatie én je klanten tijdig en compliant handelen binnen het nieuwe juridische kader.