Belastingdienst verstuurt duizenden brieven met foutieve box 3-bedragen

De Belastingdienst heeft ongeveer 33.000 belastingplichtigen onjuiste informatie gestuurd over hun veronderstelde inkomen in box 3, zo meldt de dienst op haar website.

De brieven zijn verzonden op 16 en 17 juli (kenmerk: CAP/UCF/25/322) of rond 24 juli (kenmerk: CAP/UCF/25/323) met als onderwerp “U mag uw werkelijk rendement aan ons doorgeven.”

In de brief staan bedragen vermeld voor het fictieve rendement dat in eerdere belastingaanslagen is gebruikt, maar deze blijken voor 33.000 belastingbetalers dus onjuist. De fout ontstond doordat bij de berekening geen rekening is gehouden met latere aanpassingen in het box 3-inkomen, zoals correcties na een definitieve aanslag.

Herstelbrieven en aangepaste termijn

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de betrokken belastingplichtigen rond 1 augustus een nieuwe, gecorrigeerde brief ontvangen. Daarin staan de juiste bedragen én een aangepaste, langere termijn om het formulier Opgaaf werkelijk rendement in te dienen. Met dat formulier kunnen mensen aantonen dat hun daadwerkelijke inkomen uit vermogen lager was dan waar de fiscus oorspronkelijk van uitging. In dat geval kunnen zij (gedeeltelijke) teruggave van betaalde belasting aanvragen.

‘Hels karwei’

De Belastingdienst is sinds twee weken bezig met het versturen van miljoenen brieven in het kader van de zogenoemde tegenbewijsregeling, een compensatieregeling die is opgelegd door de Hoge Raad en waarvoor een nieuwe wet werd gemaakt die in juli nog werd aangenomen door de Eerste Kamer. De Hoge Raad oordeelde eerder dat belasting over fictieve rendementen in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Sindsdien mogen belastingplichtigen het werkelijk behaalde rendement overleggen als dat gunstiger voor hen is. De Raad van State waarschuwde eerder nog voor veel problemen en noemde de uitvoering voor de Belastingdienst ‘een hels karwei’.

Meer weten over box 3? Accountancy Vanmorgen publiceerde een podcast over alle ontwikkelingen en perikelen. Klik hier om de podcast te beluisteren.